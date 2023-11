La collection de guitares de Jean-René Palacio bientôt mise en vente

Le 6 décembre prochain, Artenchères donne rendez-vous aux passionnés à Lyon et en ligne pour une vente aux enchères de beaux instruments ayant appartenu à l’ancien directeur artistique de la Société des Bains de Mer.

Son nom est intimement lié à l’amour et au rayonnement du jazz. Jean-René Palacio, unanimement reconnu et apprécié du monde de la musique et des arts était le programmateur de festivals emblématiques, à Juan-les-Pins, Monaco et Megève. Au cours de sa carrière de directeur artistique, il a programmé les plus grands, de Johnny Hallyday à Diana Ross, en passant par Mariah Carey et Lady Gaga…

©Monte-Carlo SBM

Après son décès en 2021, Marie, sa femme, et ses amis proches ont choisi Artenchères pour présenter sa collection de guitare, plus de 70 modèles, aux enchères. Ses amis et artistes ont d’ailleurs signé quelques-unes d’entre elles, généralement à l’occasion des concerts organisés par ses soins : Marcus Miller, Johnny Winter, mais également le guitariste Jeff Beck ou Mark Knopfler (Dire Straits).

AIRLINE JB (Joseph Benjamin) Hutto Red/USA. 1965. Estimée entre 1 500 et 2 000€. ©Artenchères

GIBSON Les Paul Custom Black/USA. 1971. Estimée entre 5 000 et 7 000€. ©Artenchères

À sa mort, les hommages avaient été nombreux. « C’était un amoureux du jazz. Il œuvrait pour que cette musique vive bien », confiait le trompettiste Ibrahim Maalouf à France 3 Côte d’Azur. Sur son fil Twitter, le batteur Manu Katché se livrait également : « L’élégance, la passion musicale, l’humour, la simplicité et la bienveillance, caractérisaient cet homme hors norme ». Sans oublier le bassiste américain Marcus Miller : « Jean-René m’a apporté un soutien incroyable et indéfectible en tant qu’artiste. Il est sans aucun doute l’une des personnes les plus cool que je n’aie jamais rencontrée. »

FENDER Esquire NOHC « Early » 1959. Blonde/Nitro. Estimée entre

15 000 et 20 000€. ©Artenchères

Patrick Tanzilli, expert de la vente à venir, partage son enthousiasme à propos d’une des guitares qui devrait susciter bien des convoitises, une Fender de 1959. « Cette Esquire est un modèle particulièrement prisé par les amateurs pour sa grande rareté. Elle fut réalisée dans la première décennie de l’activité de Léo Fender, le fondateur et créateur de la marque. »

Globalement, cette collection permet d’opérer un survol de l’histoire du rock, à travers les goûts musicaux de ce grand amateur. La collection démarre dans les années 1950, « en plein essor du rock avec le rockabilly, les yéyés et le twist. A travers les modèles de cette période, on replonge instantanément dans le bouillonnement de l’époque », conclut Patrick Tanzilli.