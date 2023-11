Le cap des un million de visiteurs franchi pour l’exposition « Mission Polaire »

Ce sont autant de personnes sensibilisées à la fragilité des pôles grâce au Musée océanographique.

C’est un plein succès pour l’exposition « Mission Polaire » proposée depuis le 4 juin 2022, puisqu’elle a franchi, le 31 octobre dernier, le cap du million de visiteurs. Pour fêter cet évènement, Anna et ses deux fils, Aly et Fallou, heureux millionièmes visiteurs, ont été accueillis par le directeur général adjoint Cyril Gomez, et ont bénéficié d’une visite guidée du Musée incluant l’exposition, l’aquarium et ses coulisses.

La petite famille a également reçu de nombreux cadeaux : un ours polaire en verre de Murano, un bon d’achat à la boutique du Musée ainsi qu’un pass annuel pour profiter d’un accès illimité au Musée.

Cette opération a été l’occasion de lancer un nouveau dispositif digital d’engagement qui permettra aux visiteurs de soutenir la création d’Aires Marines Protégées dans l’océan Austral. Il sera proposé au public jusqu’à la fin de l’année 2024. « On s’est rendu compte, avec nos enquêtes de terrain, que le public comprend les enjeux à l’issue de cette visite, et on s’est dit qu’il fallait capitaliser et valoriser ce que les visiteurs ressentent, pour porter leurs témoignages jusqu’aux décideurs politiques, aux leaders économiques, et de manière générale à tous ceux qui peuvent changer les choses », a développé Cyril Gomez au micro de Monaco Info.