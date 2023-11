Picasso arrive en décembre à la galerie Moretti Fine Art Monaco

Une trentaine d’œuvres inédites seront exposées.

Picasso n’a pas quitté la Principauté ! Après une très belle exposition au sein du Palais Princier, le peintre espagnol s’invite sur les murs de la galerie Moretti Fine Art.

Au programme : un ensemble exceptionnel de 32 œuvres sur papier, céramiques et sculptures, rassemblées pendant plus de 25 ans grâce aux collectionneurs Pieter et Olga Dreesmann.

Tout a en effet commencé en 1997, lorsque Pieter Dreesmann a découvert, lors d’un voyage à Paris, un petit dessin de la période bleue de Picasso. « Immédiatement obsédé par ce petit joyau », Pieter Dreesmann a ainsi initié sa collection.

Ce sont donc des pièces inédites, réalisées entre 1899 et 1962, que le public est invité à découvrir : Pieter et Olga Dreesmann préférant les dessins aux tableaux, ils considèrent que « ces œuvres témoignent plus directement des passions et des émotions de l’artiste. »

Les œuvres exposées couvriront ainsi la quasi-totalité de la carrière de Picasso, et ce à travers différentes périodes : des premières explorations bleues, roses et cubistes au néo-classicisme, au surréalisme et à l’époque de la guerre civile espagnole.

Après 25 ans de collection, Pieter et Olga Dreesmann ont finalement décidé de vendre cette superbe collection, afin que d’autres puissent en profiter. Une partie des revenus de la vente sera d’ailleurs versées à des œuvres caritatives.

Ainsi, après un passage à Londres et à Paris en octobre, puis à New York en novembre, la collection sera présentée à Monaco du 7 au 22 décembre. Une nouvelle façon de célébrer le cinquantenaire de la mort de l’artiste.

Infos pratiques :