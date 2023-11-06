В декабре галерея Moretti Fine Art Monaco представит выставку работ Пабло Пикассо.

Посетители смогут увидеть около 30 работ, которые ранее не демонстрировались публике.

После успешной выставки в Княжеском дворце, шедевры испанского гения украсят стены галереи Moretti Fine Art.

Для выставки были отобраны 32 произведения, включая эскизы, керамические работы и скульптуры, которые в течение последних 25 лет собирали коллекционеры Питер и Ольга Дрезманн (Pieter et Olga Dreesmann).

Всё началось в 1997 году, когда Питер Дрезманн, находясь в Париже, случайно обнаружил небольшой рисунок Пикассо из его «Голубого» периода. «Мгновенная страсть к этому шедевру» и положила начало замечательной коллекции.

Жителям и гостям Монако предоставляется уникальная возможность познакомиться с работами, созданными между 1899 и 1962 годами. Питер и Ольга Дрезманн особо ценят рисунки, считая их «самым искренним отражением страстей и эмоций Пикассо».

Коллекция представляет собой панораму творческого пути Пикассо и охватывает различные этапы его творчества: от ранних «Голубого» и «Розового» периодов, кубистических экспериментов до неоклассицизма, сюрреализма и творческого отклика на гражданскую войну в Испании.

После двух десятилетий поисков Питер и Ольга Дрезманн решили предоставить широкой публике возможность насладиться их великолепной коллекцией. Они также планируют направить часть вырученных средств в фонды благотворительных организаций.

После вернисажей в Лондоне и Париже, а также в Нью-Йорке в ноябре, коллекция будет представлена в Монако с 7 по 22 декабря, отмечая пятидесятилетие со дня смерти великого художника.

Практическая информация: