Невиданный Пикассо в княжеском дворце

На этой уникальной экспозиции представлены доныне неизвестные творения испанского художника.

Фавн, кентавр, сатир, Помпеи… Античность глазами Пикассо. Сегодня большие апартаменты княжеского дворца принимают небывалую экспозицию 25 творений художника, в основном предоставленных Фондом Альмины и Бернара Руис-Пикассо, подчеркивающих его интерес к культурному наследию греко-римской античности.

Помимо композиций, посвященных персонажам из мифологии, вы увидите, что Пикассо – великий мастер кубизма и современного искусства – начинал свое академическое образование в конце XIX-го века, интересуясь классическими произведениями искусства, которые неустанно восхваляли академии художеств.

В 1917 году художник посетил археологические объекты Помпеи и Эрколано, а также античные города Неаполь и Рим. Он был глубоко впечатлен увиденным, и как раз работы, написанные после этих поездок, и представлены во дворце.

Смеющийся фавн, Валлорис, 10 марта 1948 г., акварель на цинке, отпечаток на бумаге 76,5 х 56 см, Фонд Альмины и Бернара Руис-Пикассо, Мадрид © FABA Фото: Хугард и ван Овершельде (Hugard & Vanoverschelde) © Succession Picasso 2023 Ольга с меховым воротником, Париж, около 1923 г., масло, холст 73 x 60 см Фонд Альмины и Бернара Руис-Пикассо, Madrid © FABA Фото: Хугард и ван Овершельде (Hugard & Vanoverschelde) © Succession Picasso 2023 Мужчина смотрит на спящую женщину, Динар, лето 1922 дерево, карандаш и масло 19 x 24 см Фонд Альмины и Бернара Руис-Пикассо, Мадрид © FABA Фото: Хугард и ван Овершельде (Hugard & Vanoverschelde) © Succession Picasso 2023

Тематика экспозиции выбрана не случайно. Куратор выставки, Франческа Феррари, напоминает, что она сочетается с фресками эпохи Возрождения, недавно отреставрированными во дворце

Проект запущен внуком мастера, Бернаром Руис-Пикассо, в рамках года памяти, приуроченного к 50-летию со дня кончины художника.

Пабло Пикассо и раньше имел связи с Княжеством: художник со своей женой Ольгой оставили автографы в реестре княжеского дворца во время одного из приездов в Монако. Пикассо регулярно бывал в Валлорисе, где изучал гончарное дело вместе с Сюзанной Рамие

Князь Альбер II посетил экспозицию

15 сентября, накануне открытия выставки для широкой публики, Князь торжественно открыл экспозицию вместе с Бернаром Руис-Пикассо, его супругой и Франческой Феррари.

Признавая «колоссального художника» в лице Пикассо, Князь подчеркнул изящество связи «между эпохами»: дворцовыми фресками XVI-го века и работами Пикассо, написанными спустя четыреста лет.