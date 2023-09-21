Невиданный Пикассо в княжеском дворце
На этой уникальной экспозиции представлены доныне неизвестные творения испанского художника.
Фавн, кентавр, сатир, Помпеи… Античность глазами Пикассо. Сегодня большие апартаменты княжеского дворца принимают небывалую экспозицию 25 творений художника, в основном предоставленных Фондом Альмины и Бернара Руис-Пикассо, подчеркивающих его интерес к культурному наследию греко-римской античности.
Помимо композиций, посвященных персонажам из мифологии, вы увидите, что Пикассо – великий мастер кубизма и современного искусства – начинал свое академическое образование в конце XIX-го века, интересуясь классическими произведениями искусства, которые неустанно восхваляли академии художеств.
В 1917 году художник посетил археологические объекты Помпеи и Эрколано, а также античные города Неаполь и Рим. Он был глубоко впечатлен увиденным, и как раз работы, написанные после этих поездок, и представлены во дворце.
Тематика экспозиции выбрана не случайно. Куратор выставки, Франческа Феррари, напоминает, что она сочетается с фресками эпохи Возрождения, недавно отреставрированными во дворце
Проект запущен внуком мастера, Бернаром Руис-Пикассо, в рамках года памяти, приуроченного к 50-летию со дня кончины художника.
Пабло Пикассо и раньше имел связи с Княжеством: художник со своей женой Ольгой оставили автографы в реестре княжеского дворца во время одного из приездов в Монако. Пикассо регулярно бывал в Валлорисе, где изучал гончарное дело вместе с Сюзанной Рамие
Князь Альбер II посетил экспозицию
15 сентября, накануне открытия выставки для широкой публики, Князь торжественно открыл экспозицию вместе с Бернаром Руис-Пикассо, его супругой и Франческой Феррари.
Признавая «колоссального художника» в лице Пикассо, Князь подчеркнул изящество связи «между эпохами»: дворцовыми фресками XVI-го века и работами Пикассо, написанными спустя четыреста лет.