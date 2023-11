Le Club Allemand International de Monaco a élu ses nouveaux présidents

Le Club a tenu son assemblée Générale le 27 octobre dernier, dans la Salle Méditerranée de l’Hôtel Métropole.

Le Comité Directeur du Club a été élu pour une nouvelle période de trois ans. Les co-présidents, Beatrix Baronne von Dellingshausen et Patrick Wetzel ont été réélus, avec les vice-présidentes Angela Kleiber et Carmen Schall. Deux nouveaux vice-présidents complètent l’équipe dirigeante : Jochen Radermacher et Jörg Tenwinkel.

Les Co-Présidents réélus Beatrix Baronne von Dellingshausen et Patrick Wetzel avec le Chef étoilé Christophe Cussac à l’Hôtel Métropole. ©Ed Wright

Après l’Assemblée Générale, les membres ont profité d’un déjeuner préparé par le Chef Christophe Cussac. Les co-présidents ont ensuite annoncé, que, dans le cadre du Jubilé des 50 ans du Club, une journée des portes ouvertes, invitant tous les germanophones de la Principauté, serait organisée le samedi 25 Novembre à l’Espace Léo Ferré de Fontvielle.

Le Club Allemand International de Monaco a fêté ses 50 ans aux côtés du Prince Albert II et de la Princesse Charlène