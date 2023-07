Le Club Allemand International de Monaco a fêté ses 50 ans aux côtés du Prince Albert II et de la Princesse Charlène

Le Souverain est Président d’Honneur du club.

C’est dans la Salle Empire du prestigieux Hôtel de Paris que le Club Allemand International de Monaco a soufflé ses cinquante bougies le 17 juillet dernier.

Etaient présents pour l’occasion le Prince Albert II, Président d’Honneur du Club, la Princesse Charlène, le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, et son épouse, ainsi que l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris, Hans-Dieter Lucas. En tout, la Salle Empire a accueilli plus de 250 invités, représentant plus de 20 nations.

Parmi eux, d’autres membres du Gouvernement, des ambassadeurs et consuls honoraires, de nombreuses personnalités et les adhérents et amis du Club Allemand International.

Cette soirée exceptionnelle a été soigneusement préparée par les Co-Présidents du Club : Beatrix Baronne von Dellingshausen et Patrick Wetzel. Les invités ont pu profiter d’un cocktail, d’un dîner et d’un spectacle, ainsi que d’une « super tombola », dont les prix ont atteint la belle valeur de 80 000 euros.

Au cours de la soirée, le Club Allemand International a versé 75 000 euros à la Fondation Prince Albert II et 50 000 euros à la Principauté, et plus particulièrement au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme. Cette somme servira à planter de nouveaux arbres sur l’avenue Princesse Grace, face au Grimaldi Forum, témoignant ainsi de la gratitude du club envers Monaco.