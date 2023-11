Où est-ce je peux circuler à vélo à Monaco ?

Monaco Tribune vous dresse la liste des endroits dédiés à la circulation des cyclistes.

Il y a quelques jours, une nouvelle bande cyclable était créée sur le territoire monégasque, permettant de relier le quartier de la Condamine à celui du Larvotto. De 430 mètres de longueur, elle permet aux cyclistes d’emprunter le tunnel Louis-II en toute sécurité, dans ce sens de la voie. De l’autre côté de la route, les amateurs de vélo continueront de partager l’espace avec les automobilistes, la largeur du tunnel ne permettant pas la création d’une seconde piste cyclable.

Néanmoins, cela porte désormais à six kilomètres la longueur totale de voies que peuvent emprunter les cyclistes en Principauté. Tour d’horizon de ces espaces.

Deux autres pistes cyclables en Principauté

Avec cette nouvelle bande cyclable, les cyclistes profitent maintenant de trois espaces dédiés sur les voies monégasques. Le second est une piste de 300 mètres de longueur dont la création remonte à 2020, passant par un autre tunnel de la Principauté, celui du Rocher. Elle est délimitée par un marquage au sol et facilement reconnaissable grâce au logo d’un cycliste peint à même le sol. Elle débute en face du Centre Commercial de Fontvieille, jusqu’au Port Hercule.

La troisième et dernière piste cyclable est celle de l’Avenue Princesse Grace. Avec près de 1 500 mètres de piste, les cyclistes peuvent rejoindre le rond-point du tunnel Louis-II, en partant du Larvotto. Elle se situe sur la voie de gauche. Et pour rappel, ces voies sont uniquement réservées « aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés », tel que l’annonce le code de la route monégasque.

Créée en 2020, la bande cyclable permet de relier le quartier de Fontvieille au Quai Albert Ier. ©Direction de la communication

Emprunter les voies des bus

Le 3 juin 2020, l’arrêté municipal n°2020-1857, publié dans le Journal de Monaco, venait compléter les dispositions relatives à la circulation des véhicules en ville, et notamment pour les vélos. « Les couloirs de circulation réservés aux transports publics (dits couloirs bus) peuvent être utilisés par : les cycles propulsés par l’énergie musculaire et les cycles à pédalage assisté », auxquelles s’ajoutent les « trottinettes électriques » et « draisiennes électriques ». Pour les cyclistes, il est donc possible de rouler sur les voies réservées aux bus et cela représente près d’1,7 kilomètre de distance réparti dans toute la Principauté.

Un exemple de voie de bus empruntée par des cyclistes. ©Gouvernement Princier

2,4km d’espaces dits « partagés »

Pour parvenir à ce chiffre de 6km de voies que peuvent emprunter les cyclistes, le Gouvernement Princier a défini plusieurs espaces partagés, où peuvent circuler les engins non motorisés tels que la trottinette, les rolliers, le skateboard ou encore… Le vélo. Les voici :

Abords du Chapiteau de Fontvieille

Allée Lazare Sauvaigo

Avenue des Castelans dans sa zone piétonne

Darse Sud face aux établissements

Digues Est et Ouest de Fontvieille

Esplanade du Stade Louis II

Place d’Armes (en dehors des horaires d’ouverture du marché de la Condamine)

Promenade Honoré II

Promenade supérieure de la Plage du Larvotto

Quai Albert 1er

Rue Princesse Caroline

Des vélos en libre-service à Monaco

Comme dans de nombreuses grandes villes, Monaco propose son propre service de vélos en libre-service : Monabike. 49 stations sont disposées sur le territoire monégasque pour un total de 350 vélos électriques disponibles. Un trajet de 30 minutes vous coûtera 1€ et l’abonnement mensuel s’élève à 18€. Il vous suffit alors de vous abonner via l’application Monapass, d’emprunter un vélo grâce à un QR code ou votre carte d’abonnement, puis de le restituer dans n’importe quelle station de Monaco. Chacune d’entre elles est à retrouver sur Monapass ou l’application PBSC.

Pour rappel, à Monaco, le port du casque est obligatoire pour tous les cyclistes jusqu’à 18 ans et fortement conseillé au-delà. Le casque est également obligatoire jusqu’à 18 ans pour les trottinettes électriques ainsi que le port d’un vêtement ou d’un équipement rétro réfléchissant.