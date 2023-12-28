Велодорожки и веломаршруты в Монако

Monaco Tribune представлен обзор новых велосипедных дорожек и маршрутов города.

Несколько дней назад в Княжестве была введена в эксплуатацию новая велосипедная дорожка длиной 430 метров, соединяющая районы Ля-Кондамин и Ларвотто. Эта дорожка обеспечивает безопасное движение велосипедистов через туннель им. Луи II в выделенном направлении. Однако в обратном направлении велосипедистам придется ехать вместе с автомобилями, так как ширина туннеля не позволяет оборудовать дополнительную велодорожку.

С этим новым маршрутом общая длина велосипедных трасс в Княжестве достигла 6 километров. Предлагаем вам их краткий обзор.

Помимо этого, есть еще две выделенные велосипедные дорожки

Благодаря этой новой велодорожке у велосипедистов теперь есть три выделенных участка на монегасских трассах. Вторая из них: 300-метровая дорожка через Туннель дю Роше, открытая в 2020 году. Она начинается у торгового центра в Фонвьее и ведёт к порту Эркюль. Для удобства велосипедистов дорожка обозначена на дороге специальным символом.

Третья и последняя велодорожка проходит через всю авеню Принсес Грас. Этот почти 1 500-метровый маршрут позволяет велосипедистам ездить от района Ларвотто до кольцевой развязки у туннеля им. Луи II. Дорожка находится в левой полосе и предназначена исключительно для двух- или трехколесных велосипедов и моторизованных личных транспортных средств, как это указано в монегасских правилах дорожного движения.

Велосипедная дорожка, открытая в 2020 году, соединяет квартал Фонтвьей с набережной им. Альбера I. © Управление по связям с общественностью

Расширение доступа к автобусным полосам для велосипедистов и электрических скутеров

Согласно муниципальному декрету № 2020-1857, опубликованному 3 июня 2020 года в официальном издании Journal de Monaco, были внесены изменения в правила дорожного движения города. Важным новшеством стало «разрешение на использование полос для общественного транспорта (известных как выделенные полосы) не только автобусами, но и велосипедами с механическим и педальным приводом, а также электрическими скутерами и электрическими велосипедами-балансирами». Это решение значительно улучшает доступность и безопасность велосипедного транспорта в Монако, позволяя велосипедистам пользоваться примерно 1,7 километрами полос для общественного транспорта на территории страны.

Пример автобусной полосы, используемой велосипедистами © Княжеское правительство

2,4 км «общего» пространства

Правительство Монако, стремясь развивать экологичные и безопасные способы передвижения, определило ряд общественных мест для использования немоторизованных средств передвижения, таких как самокаты, роликовые коньки, скейтборды и, конечно, велосипеды. В результате в городе создано 6 км специализированных дорожек. Среди выделенных зон:

Вокруг Шапито в Фонвьее

Аллея Лазар Совего

Пешеходная зона Авеню де Кастелан

Южная гавань напротив ресторанов

Восточная и западная дамбы Фонвьея

Эспланада Стадиона им. Луи II

Пляс д’Арм (вне рабочих часов рынка Кондамин)

Променад Оноре II

Верхняя набережная пляжа Ларвотто

Набережная им. Альбера I

Улица Принсес Каролин

Станции велопроката в Монако

Как и во многих других городах, в Княжестве функционирует удобная и популярная система городского велопроката. В Монако она носит название Monabike. По всему городу установлены 49 станций для парковки, горожанам доступны 350 электрических велосипедов. Воспользоваться услугой можно по весьма привлекательной цене: 30-минутная поездка обойдется в €1, а месячный абонемент стоит всего €18. Для аренды велосипеда достаточно оформить подписку в приложении Monapass. Велосипед можно взять, просканировав QR-код или используя абонентскую карту, а возврат осуществляется на любой из парковочных станций Монако. Подробная информация и инструкции доступны на сайте Monapass или в приложении PBSC.

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Важно отметить, что в Монако действуют правила безопасности для велосипедистов: ношение шлемов обязательно для лиц младше 18 лет и настоятельно рекомендуется для взрослых. Такие же требования к шлемам применимы и к пользователям электроскутеров до 18 лет, а также рекомендуется носить светоотражающую одежду или использовать светоотражающее оборудование.