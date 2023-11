Plus de 90 000€ récoltés par la Croix-Rouge monégasque pour sa braderie annuelle

Le 28 octobre, 180 bénévoles étaient présents à l’Espace Léo Ferré pour la 19ème édition de la Grande Braderie Annuelle.

L’an dernier, 81 000€ avaient été récoltés pour soutenir les actions locales de l’association. Cette année, les ventes de vêtements pour enfants, bébés, femmes et hommes, d’accessoires de mode, de matériel de puériculture, de jouets, de meubles et de bien d’autres choses ont permis à la CRM de récolter près de 94 500€.

Après deux années au Chapiteau de Fontvieille, la grande braderie était de retour à l’Espace Léo Ferré et sous un nouveau format : une seule journée au lieu de deux. Et les résultats sont concluant. Plus de 3 000 personnes se sont rendus sur place et ce sont pas moins de 750 cartons – donnés à la CRM – d’objets en tout genre vendus.

Toute la journée, 180 bénévoles ont vendu vêtements, matériel et accessoires aux visiteurs. © Croix-Rouge monégasque

« Nous envisageons de garder ce format d’une seule journée et cet emplacement », nous confirme la CRM, profitant d’un lieu moins « excentré » et la présence du Centre Commercial de Fontvieille à proximité.

« Nous remercions tous nos bénévoles pour leur implication, sans qui cet évènement ne pourrait avoir lieu ; et vous tous, pour votre participation à sa réussite », a conclu l’association sur son compte Facebook.