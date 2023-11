Pour l’OMS, la paix est « le remède dont la région a le plus besoin aujourd’hui »

Monaco a participé la 73ème session du Comité régional de l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’Europe, du 24 au 26 octobre, à Astana, au Kazakhstan.

Dresser le bilan de la situation sanitaire en Europe, tel était l’objectif de cette nouvelle réunion et 53 Etats membres de la région européenne de l’OMS. Et si la paix a été avancée comme un « remède dont la région a le plus besoin aujourd’hui » par Hans Kluge, Directeur Régional de l’OMS pour l’Europe, c’est parce que l’impact des conflits armés sur la santé des population a été au coeur des débats. Les situations en Ukraine, en Israël et en Palestine ont notamment été abordées.

Monaco soutient les nombreuses initiatives

Le Comité régional a été saisi de plusieurs initiatives telles que les stratégies pour la santé et le bien-être de la femme et de l’homme, la déclaration de la 6ème Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, et le cadre d’action sur les personnels de santé et d’aide à la personne.

La délégation monégasque menée par Carole Lanteri, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Principauté de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a réaffirmé le soutien du Gouvernement Princier à ce cadre d’action qui vise à trouver des solutions durables aux difficultés rencontrées par les personnels de santé et d’aide à la personne en Europe. A ce sujet, la Principauté s’est également associée à une déclaration prononcée par Malte au nom de l’Initiative des Petits Etats.