Retour en images sur le dernier défilé de mode organisé par Pauline Ducruet

La fille de la Princesse Stéphanie a présenté la collection de sa marque ALTER, avec des mannequins particuliers.

Elles étaient 16 à se prêter au jeu du défilé sur le catwalk aménagé pour l’occasion au Fairmont Monte-Carlo. La veille de la Fête nationale, samedi 18 novembre au soir, 16 femmes de l’association Écoute Cancer Réconfort Monaco on en effet porté fièrement les dernières pièces de la griffe de Pauline Ducruet. Sa mère, la Princesse Stéphanie, était aux premières loges pour les applaudir.

Ce défilé a eu lieu en marge du dîner de Gala de Vivanova – © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Ces mannequins novices, ont pris leur courage à deux mains pour déambuler devant plus de 200 personnes. Comme l’a indiqué justement Pauline Ducruet au micro de Monaco Info, l’expérience avait déjà été menée avec cette même association il y a quelques années.

Habillées oui, mais aussi coiffées et maquillées, les participantes ont été chouchoutées de la tête aux pieds, et c’est bon pour le moral. « Au fil de la maladie, on s’aperçoit que l’estime de soi est atteint chez toutes les personnes malades mais en encore plus chez les femmes selon la manière dont elles sont touchées avec la perte de cheveux, et tous les problèmes liés à l’esthétique, et ce défilé permet de les mettre à l’honneur », a confié Valérie Barilaro sur la chaîne monégasque. La Présidente d’Écoute Cancer Réconfort le souligne d’ailleurs : « aucun d’entre elles ne paraît malade », tant elles brillent par leur sourire communicatif.