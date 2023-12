Betclic Élite : L’AS Monaco Basket s’offre un récital

Terry Tarpey et les Monégasques se sont offerts un carton (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont largement imposés (116-73) face à Roanne, dimanche à Gaston-Médecin.

C’est un dimanche que les supporters de la Roca Team ne sont pas prêts d’oublier. Avec plus de 110 points marqués, les hommes de Sasa Obradovic ont sorti le grand jeu devant leur public.

Impressionnants collectivement, en plus d’une incroyable adresse à trois points (18/26), les partenaires d’un Matthew Strazel (23 points, 11 passes) inspiré ont littéralement écrasé Roanne.

Les Français ont brillé

Un écart de plus de 40 points à l’arrivée, que les Monégasques sont allés chercher notamment dans le sillage des joueurs français, comme Yakuba Ouattara (16 points, 5 rebonds) et Mam Jaiteh (12 points, 5 rebonds).

« C’était presque parfait, a souri Sasa Obradovic. Nous apprenons des leçons tirées du passé. Nous sommes meilleurs dans l’approche et on a su faire preuve de constance pendant 40 minutes. Tout le monde a répondu présent sur le terrain. On doit maintenant être focus sur la prochaine semaine qui arrive, très importante pour nous. »

Aleksej Fedoricsev : « Monaco a toujours été très spécial pour moi »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, mercredi (19h) en Euroleague face au Panathinaïkós.