Les enfants de la Principauté tout sourire pour fêter la Saint-Nicolas

Ils étaient 500 réunis sur le Rocher ce mercredi 6 décembre.

Chaque année, la Saint-Nicolas est un moment attendu en Principauté. « Comme le catholicisme est la religion d’État à Monaco, toutes les fêtes religieuses sont importantes, et sont ancrées dans notre patrimoine », confirme Claude Manzone, la Présidente du Comité National des Traditions Monégasque (CNTM), organisateur de l’événement en partenariat avec la Mairie de Monaco.

Concernant le programme, le premier temps fort était à 9 heures pour la célébration, en la Cathédrale de Monaco, d’une messe en langue monégasque, ponctuée par les chants liturgiques interprétés par le Cantin d’a Roca. D’ailleurs pour l’anecdote, Claude Manzone nous souffle qu’avant la construction de cet édifice emblématique de Monaco-Ville, était érigé une église, l’église Saint-Nicolas. En témoignage de ce passé, une statue de Saint-Nicolas se trouve à proximité de la Cathédrale, et non loin également, quelques pierres de cette ancienne église ont été conservées.

La légende de Saint-Nicolas, considéré comme le protecteur des enfants, raconte qu’il avait sauvé des orphelins d’une mort atroce – © Monaco Tribune

À l’issue de la messe à 10 heures, les enfants de l’école primaire FANB ont défilé en costume traditionnel au son des tambours, puis ont joué la saynète de la légende de Saint-Nicolas sous les yeux des autres élèves de la Principauté, de leurs parents et accompagnateurs ainsi que des autorités de la Principauté. Une fois la photo officielle sur les marches de la Cathédrale expédiée, les écoliers se sont précipités dans l’allée Jean-Paul II, où le Maire et plusieurs de ses adjoints ont distribué les fameuses figurines de Saint-Nicolas en chocolat.

Distribution des chocolats… et des fougasses

Et comme cette friandise ne pouvait pas suffire aux petits gourmands, le comité fait également livrer des fougasses dans toutes les écoles primaires. Loin d’être la fougasse salée que l’on peut trouver habituellement en boulangerie et que l’on consomme à l’apéritif, la fougasse distribuée à Monaco est sucrée, comme l’explique la Présidente du CNTM : « la fougasse est une spécialité de chez nous. C’est un dessert à la pâte dure, que l’on casse avec le poing. Elle est agrémentée de graines d’anis dits « fenuglieti » en monégasque, et de dragées, généralement aux couleurs du drapeau monégasque ».

On a assisté à un cours de « munegascu » pour adultes : pourquoi pas vous ?

Prochain rendez-vous pour le Comité National des Traditions Monégasque : la distribution du Pan de Natale, les 23 et 24 décembre prochains. Ces pains ronds, bénis symboliquement par l’Archevêque de Monaco, sont remis moyennant un don libre qui sera reversé à des œuvres caritatives de la Principauté.