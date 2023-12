Ligue 1 : L’AS Monaco se fait piéger par l’OL

Folarin Balogun et les Monégasques ont manqué de réalisme (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques se sont inclinés (0-1) vendredi soir face à l’Olympique Lyonnais en ouverture de la 16e journée de championnat.

Le match : 0-1

Les hommes d’Adi Hütter étaient prévenus. Cette réception avait tout d’un match piège, face à une équipe de Lyon en difficulté depuis le début de la saison et lanterne rouge du championnat, mais qui restait sur une victoire convaincante (3-0) face à Toulouse.

Dominateurs en première période, les Monégasques ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions. Dangereux à deux reprises, Folarin Balogun a buté par deux fois sur un Anthony Lopes impérial dans sa cage (13′, 37′).

Juste avant la pause, le gardien portugais a sauvé les siens une troisième fois devant Maghnes Akliouche (41′). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Youssouf Fofana ont continué de pousser, jusqu’à trouver le poteau par l’intermédiaire de Mohamed Camara (53′).

Youssouf Fofana (58′) et Folarin Balogun (68′) une nouvelle fois, ont tenté, mais se sont inclinés face à un Lopes décidément infranchissable.

Un manque de réalisme qui a coûté cher aux Monégasques, puisque ce sont les visiteurs qui ont fini par ouvrir le score en fin de match grâce à Jeffinho (0-1, 85′). Une défaite contre le cours du jeu pour l’AS Monaco, qui laisse de précieux points en route après deux victoires consécutives.

Prochain rendez-vous pour l’ASM, mercredi soir (21h) sur la pelouse du Toulouse FC.

L’absence : Golovin et vite

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Suspendu pour cette rencontre, Aleksandr Golovin a manqué aux siens dans cette rencontre.

En l’absence de leur maître à jouer, les Monégasques s’en sont remis à Takumi Minamino pour mettre du rythme. Mais ni le Japonais, ni Maghnes Akliouche, n’ont réussi à peser sur la rencontre, tout comme Folarin Balogun, qui a manqué ses occasions.

Le chiffre : 19

Comme le nombre de tirs monégasques dans cette rencontre, pour seulement 4 cadrés. Inhabituel cette saison.

La phrase : « Une défaite difficile à expliquer »

Youssouf Fofana : « C’est une défaite difficile à expliquer. Notre entame de match n’a pas été bonne. Pour le reste, on a manqué de détermination pour aller marquer ce but. Eux ont réussi à marquer sur leur deuxième frappe. C’est assez frustrant. On est passé à côté. »