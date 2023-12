Ligue 1 : La belle opération de l’AS Monaco à Rennes

Succès important dans la course à l'Europe pour les Monégasques à Rennes (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques se sont imposés sur la pelouse du Stade rennais (1-2) ce samedi soir.

Le match : 1-2

Monaco s’est fait peur, mais Monaco est parvenu à enchaîner un deuxième succès consécutif, une semaine après sa victoire face à Montpellier.

Dans une rencontre assez fermée en première période, ce sont les hommes d’Adi Hütter qui se sont procurés les meilleures occasions. Mais ni Wilfried Singo sur une frappe (5′), ni Mohammed Salisu sur une tête (9′) et ni Aleksandr Golovin sur coup franc (19′) ne sont parvenus à tromper la vigilance de Steve Mandanda.

Les Monégasques ont dû attendre le retour des vestiaires et un tir croisé de Vanderson (0-1, 51′) pour trouver le chemin des filets. Mais la fin de match au Roazhon Park n’a pas été de tout repos pour les joueurs du Rocher.

Si Youssouf Fofana a permis aux siens de faire le break (0-2, 85′), les Rennais ont profité de leur supériorité numérique après l’expulsion de Vanderson (74′) pour pousser et réduire le score par l’intermédiaire de Benjamin Bourigeaud sur penalty (1-2, 89′).

Des Rennais qui ont ensuite poussé jusqu’au bout et qui sont passés tout proche d’égaliser. Mais Philipp Köhn a sorti le grand jeu dans le temps additionnel pour détourner une frappe de Désiré Doué (90+3′).

Une victoire importante qui permet à l’ASM de conforter sa place sur le podium, avant la réception de l’Olympique Lyonnais vendredi prochain (21h) au stade Louis-II.

Le joueur : Vanderson était partout

L’international brésilien est passé par toutes les émotions. De l’ivresse d’un but à la frustration d’une égalisation. Averti à deux reprises (54’, 74’), Vanderson a laissé ses partenaires à dix dans le dernier quart d’heure de cette rencontre.

Vanderson : « Je me sens épanoui à l’AS Monaco »

Mais avant cette expulsion, le Brésilien a été omniprésent dans son couloir droit, en étant à l’origine de nombreuses occasions monégasques, jusqu’à lui même marquer au retour des vestiaires (51’) et permettre à Monaco d’ouvrir le score. Une nouvelle prestation aboutie pour l’arrière droit, qui confirme son statut d’indéboulonnable dans ce 3-4-3.

Le chiffre : 1

Comme la première titularisation de Mohammed Salisu cette saison avec l’AS Monaco. Blessé à son arrivée sur le Rocher, l’international ghanéen a enfin pu débuter au sein de la défense à trois d’Adi Hütter, au côtés de Denis Zakaria et Wilfried Singo.

« C’est un super feeling que je n’avais plus ressenti depuis très longtemps. Tout me manquait, la compétition, les supporters, l’atmosphère. Aujourd’hui j’ai eu la chance de vivre tout ça à nouveau, c’est top ! »

La phrase : « Sur l’ensemble du match, on mérite ce succès »

Adi Hütter : « On prend trois points très importants à Rennes, contre une belle équipe européenne. Sur l’ensemble du match, on mérite ce succès. En première mi-temps, on a su bien contrôler le jeu. En seconde période, on a pensé que ce serait plus simple à 2-0. Mais il y a eu le carton rouge et le penalty. À l’arrivée, nous sommes très satisfaits de cette victoire. »