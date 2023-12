Monaco se dote d’un outil d’indemnisation des victimes de violences sexuelles ou domestiques

Les élus présents ont voté à l’unanimité en faveur de ce texte proposé par le Gouvernement qui vise à renforcer la protection des victimes et des personnes les plus vulnérables en Principauté - DR

Ces personnes pourront ĂŞtre indemnisĂ©es par l’Etat au cas oĂą l’auteur des faits serait insolvable.

« Une belle avancĂ©e pour les victimes », voici comment la PrĂ©sidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, a dĂ©fini le projet de loi n° 1074 relative Ă l’indemnisation des victimes d’infractions Ă caractère sexuel, de crimes et de dĂ©lits envers l’enfant et de violences domestiques, votĂ© Ă l’unanimitĂ© des Ă©lus prĂ©sents le 7 dĂ©cembre dernier.

Aussi, les victimes pourront dĂ©sormais obtenir une indemnisation de la part de l’Etat, au cas oĂą l’auteur des faits serait insolvable. « Il m’est important de rappeler que l’indemnisation par l’Etat ne libèrera pas l’auteur de l’infraction de son obligation d’indemnisation, et que l’Etat pourra se retourner vers celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes versĂ©es Ă la victime », a toutefois prĂ©cisĂ© la PrĂ©sidente de l’HĂ©micycle.

« Faire en sorte que les victimes soient indemnisĂ©es, c’est tout simplement une question de justice, laquelle ne peut qu’être incessamment appelĂ©e Ă faire preuve de toujours plus d’efficacitĂ©, a dĂ©clarĂ© le Ministre d’Etat, Pierre Dartout. Une justice qui est lĂ pour protĂ©ger, pour sanctionner et pour servir. Il est en effet bien des domaines, bien des infractions qui donnent lieu Ă un accablant constat : le traumatisme des victimes ne prend pas fin au seul prononcĂ© du jugement. Et la justice ne s’arrĂŞte pas Ă la fin de l’audience. Il ne suffit pas que le tribunal accorde des dommages et intĂ©rĂŞts : il est indispensable que le responsable de l’infraction les verse Ă la victime pour que la justice s’exerce, pour que ses dĂ©cisions soient exĂ©cutĂ©es. Il ne peut ĂŞtre admis que les victimes bien souvent, après le procès, renoncent Ă faire valoir leur droit Ă ĂŞtre indemnisĂ©es plutĂ´t que d’ĂŞtre confrontĂ©es Ă nouveau Ă leur agresseur. Le respect et la protection dus aux victimes doit, en toute circonstance, constituer la pierre d’assise de toute politique pĂ©nale. »

La profession de vétérinaire est enfin encadrée à Monaco

« Chaque victime est une victime de trop »

« Le texte prĂ©sentĂ© ce soir est le rĂ©sultat d’un travail de coopĂ©ration fructueux entre le Conseil National, le Gouvernement et les Services judiciaires, s’est rĂ©joui la rapporteure du texte, Christine Pasquier-Ciulla. On le sait très bien, ces personnes vulnĂ©rables subissent trop souvent une multiple peine, en ce qu’elles sont sous emprise physique, morale mais aussi très souvent Ă©conomique de l’auteur de l’infraction. Nous accomplissons aujourd’hui un grand pas envers toutes les victimes concernĂ©es et nous avons raison de nous en rĂ©jouir ! Il reste cependant Ă rĂ©flĂ©chir Ă l’indemnisation des victimes dont l’auteur de l’infraction n’est pas identifiable et ne peut donc pas ĂŞtre condamnĂ©. Ces victimes ne seront pas prises en charge par le dispositif actuel, car cela aurait complexifiĂ© et donc retardĂ© Ă©normĂ©ment le vote du texte. Nous travaillons sur le sujet. »

Victime ou témoin de violences conjugales, quelles solutions à Monaco ?

Nathalie Amoratti-Blanc a souhaitĂ© Ă©galement soulever un point « crucial pour la mise en Ĺ“uvre concrète [de ce projet de loi] Ă savoir : la publication du texte d’application qui dĂ©terminera notamment les pièces qui devront ĂŞtre fournies par les victimes pour appuyer leur demande, mais surtout qui va dĂ©finir le barème d’indemnisation. Je regrette, comme l’ensemble de mes collègues, que ce barème d’indemnisation ne nous ait pas Ă©tĂ© communiquĂ© lors de l’étude de ce texte, malgrĂ© de nombreuses demandes de notre part.(…) J’invite donc le Gouvernement Ă publier dans les plus brefs dĂ©lais le texte d’application dĂ©finissant notamment le barème, et je tiens Ă rappeler qu’il doit ĂŞtre en adĂ©quation avec les prĂ©judices subis des victimes. Chaque victime est une victime de trop. Chaque jour qui passe est un jour de trop. C’est pourquoi il est urgent de passer ce dernier petit obstacle pour que la loi puisse s’appliquer, afin de venir en aide Ă toutes les victimes d’infractions qui en feront la demande. »