NaturDive : plonger pour protéger la biodiversité marine

Dans ce nouveau podcast, Radio Monaco reçoit Jean-Vincent Vieux-Ingrassia, administrateur de NaturDive, association spécialisée dans l’observation et la protection de la biodiversité marine.

Plongeur et photographe sous-marin, Jean-Vincent Vieux-Ingrassia évoque notamment la richesse insoupçonnée des fonds sablo-vaseux entre l’Aéroport de Nice et le Croc de Gagnes. « On croit qu’il n’y a rien, mais ce monde se réveille la nuit et ça devient magique ». On peut y voir par exemple des pénatules, des coraux mous en forme de plume, ou encore des vérétilles, de forme cylindrique.

L’occasion également de mentionner les projets de sciences participatives et les opérations de relèvement de filets menés par les équipes de NaturDive.

Le Prince Albert donne la priorité aux océans lors de la COP 28