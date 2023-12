Une Monégasque saisit la justice après avoir été escroquée sur ParuVendu

Le prévenu réside à Angers en France, et est intérimaire - © Pixabay

Elle avait acheté sur la plateforme de petites annonces entre particuliers un babyfoot pour son fils qui ne lui est jamais parvenu.

« Ça n’avait vraiment pas l’air d’une arnaque », assure la victime à la barre du tribunal correctionnel de Monaco mardi 12 décembre dernier. « J’ai échangé longuement par écrit et par téléphone avec ce soi-disant vendeur avant de lui virer 500 euros, soit un peu plus de la moitié de la somme demandée qui était de 900 euros, pensant transmettre le reste à la livraison », explique la mère de famille accompagnée de son époux.

Sauf qu’à la date convenue, le livreur ne s’est jamais présenté, et le vendeur est resté injoignable depuis. La victime porte plainte dans la foulée, en février 2021. Des investigations sont menées et elle permettront de remonter jusqu’au prévenu qui avait pris une fausse identité sur la plateforme. Absent à l’audience, ce Béninois de 29 ans est poursuivi pour « complicité d’escroquerie et recel d’escroquerie », précise le président Jérôme Fougeras Lavergnolle.

Ses casiers judiciaires vierges

Le procureur se lève : « j’aurais aimé avoir au dossier plus de matière et notamment des relevés bancaires et téléphoniques. Les recherches ont été limitées mais cela reste indéniable, c’est bien monsieur qui est absent aujourd’hui qui a encaissé le virement en lien avec cette fausse annonce sur ParuVendu.fr ». Pour cet homme encore jamais condamné à Monaco ni en France, Julien Pronier requiers un mois de prison avec sursis.

Après en avoir délibéré, le tribunal relaxera le prévenu pour la complicité d’escroquerie et le condamnera uniquement pour le recel à un mois de prison avec sursis. Comme l’a demandé la victime, le tribunal lui accordera à titre de dommages-intérêts la somme de 500 euros pour le préjudice financer et l’euro symbolique pour le préjudice moral. À l’ère de la consommation responsable, cette affaire nous rappelle qu’il faut redoubler de vigilance lors de nos achats d’occasion en ligne.