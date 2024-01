Découvrez le premier site internet des commerçants de Monaco-Ville

Une trentaine de restaurants et de commerces sont ainsi répertoriés.

« C’est vraiment le support numérique qu’il nous manquait. » Voilà une nouvelle qui réjouit Alexandra Rinaldi, la présidente de l’Association des Commerçants du Rocher de Monaco (ACRM). Avec l’aide d’une entreprise spécialisée en informatique, l’ACRM s’est créée son tout premier site internet sur lequel sont listés les établissements participants, au chiffre rond de 30. « Nous devions atteindre ce chiffre pour obtenir les aides de l’Etat », explique Alexandra Rinaldi qui espère « que les autres commerces nous rejoignent ».

On aimerait que le Gouvernement ou la Mairie de Monaco puissent publier notre site

En attendant, le site internet guide les visiteurs potentiels ou simples curieux à la découverte du Rocher dans son entièreté. Il est possible d’y apprendre son histoire, celle de ses commerçants, mais aussi l’agenda des événements, son actualité et même une première visite virtuelle, encore en développement. « Les gens ne s’imaginent pas qu’il y ait autant de commerçants à Monaco-Ville », justifie la gérante du magasin Les 5 Saveurs. En parallèle, l’organisme espère également obtenir le soutien des institutions monégasques. « On aimerait que le Gouvernement ou la Mairie de Monaco puissent publier notre site, notamment au moment des fortes affluences touristiques ».

Connaître les produits vendus, les horaires, les cartes de restaurants.. Le site offre une vitrine complète des établissements participants, avec la future possibilité pour les gérants de modifier leur propre page. « Nous sommes nombreux à être très saisonniers », indique Alexandra Rinaldi. Rendez-vous sur www.rocher-monacoville.com !

