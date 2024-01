Ivre, il défonce la barrière du Grimaldi Forum pour ne pas payer son stationnement

Il devait pourtant débourser la somme dérisoire d’1,40 euro.

Il est environ 4h40 du matin quand les policiers sont appelés par le personnel du Grimaldi Forum parce qu’un individu vient de sortir du lieu d’événementiel en forçant la barrière. Sur place, et grâce à la vidéosurveillance, les agents notent les caractéristiques du véhicule, ce qui permettra de le repérer et de l’intercepter une vingtaine de minutes plus tard, lorsqu’il revient sur le territoire.

Le conducteur, un jeune de 20 ans, est aussitôt soumis à un test d’alcoolémie, qui se révèle positif. L’homme est transporté dans les locaux de la Sûreté Publique pour souffler cette fois dans un éthylomètre. Le constat est sans appel : le taux est de 0,71 milligramme par litre d’air expiré, ce qui est quasiment trois fois supérieur au seuil réglementaire fixé à 0,25. Le jour de l’audience, le président l’interpelle : « pourquoi reprenez-vous votre véhicule après avoir bu autant ? »

Le prévenu explique qu’il sortait d’une soirée étudiante quand il a été arrêté ce soir-là et qu’il avait bu quatre cocktails à base de vodka. « Vous avez le droit de boire, précise Florestan Bellinzona, mais pas de reprendre la voiture. Vous avez eu de la chance que les dégradations ne soient pas conséquentes, parce que cela aurait pu vous coûter des milliers d’euros », poursuit-il en exhibant les photos des dégradations.

De la prison avec sursis

À son tour, le procureur demande : « avez-vous payé les réparations ? » Le jeune Niçois, encore jamais condamné, murmure qu’il est retourné sur les lieux pour régler, mais que l’établissement situé dans le quartier du Larvotto a décliné sa proposition. « Vous avez eu un comportement de voyou, poursuit Maxime Maillet. Vous vous êtes convaincu que votre voiture passerait sous la barrière. C’est certainement l’alcool qui vous a poussé à vous prendre pour un pilote de Formule 1. Je pense que vous avez eu beaucoup de chance, car vous auriez pu vous blesser ou même vous tuer. Nous avons eu un exemple récent à Monaco et nous en avons trop souvent. Votre très jeune âge vous a fait prendre des risques inconsidérés. »

Comme l’a requis le ministère public, le tribunal condamnera le Français à 15 jours de prison avec sursis, 500 euros d’amende et un an d’interdiction de conduire à Monaco. Une peine qui semble satisfaire l’avocat de la défense, qui a promis durant sa plaidoirie que son client ne reproduirait plus une telle erreur.