Quel avenir pour les orques de Marineland ?

Christine Grandjean, PrĂ©sidente de l’association « C’est Assez ! » rĂ©pond aux questions de Radio Monaco.

Depuis plusieurs annĂ©es, un bras de fer se joue entre les delphinariums français et les associations de dĂ©fense de la cause animale. En 2021, la France a adoptĂ© une loi qui vise Ă interdire la reproduction en captivitĂ© et les spectacles de cĂ©tacĂ©s d’ici 2026. Les parcs concernĂ©s doivent donc se conformer Ă cette loi, mais les choses se rĂ©vèlent très complexes.

La situation Ă Marineland cristallise les dĂ©bats car il s’agit du seul parc français Ă dĂ©tenir des orques. Ils sont trois au total, nĂ©s en captivitĂ©, et la grande question est de savoir oĂą ils seront envoyĂ©s Ă partir de 2026. Les associations soupçonnent Marineland de vouloir s’en sĂ©parer au plus vite pour les vendre Ă des delphinariums japonais, oĂą leurs conditions de vie seraient pires qu’en France. Toutefois, le parc n’a encore dĂ©posĂ© aucune demande de permis d’exportation.

Le tribunal administratif de Grasse a tout de mĂŞme rĂ©cemment donnĂ© raison Ă l’association One Voice en interdisant toute Ă©vacuation des orques avant la fin d’une expertise judiciaire ordonnĂ©e par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

Alors qu’aucun sanctuaire marin digne de ce nom ne peut les accueillir, l’association « C’est Assez ! » appelle – faute de mieux – Ă trouver une solution provisoire. Elle estime que l’Etat français doit prendre ses responsabilitĂ©s pour trouver un terrain d’entente avec Marineland. PlutĂ´t que de subir un voyage dangereux, les orques pourraient alors rester dans leur bassin antibois, avec leurs soigneurs et leurs vĂ©tĂ©rinaires, quitte Ă poursuivre les spectacles mais avec une forme beaucoup moins tapageuse et plus respectueuse de leur anatomie. Plus de prĂ©cisions avec Christine Grandjean, PrĂ©sidente de l’association, dans le podcast de Radio Monaco.