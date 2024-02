Coupe de France : L’AS Monaco Basket au rendez-vous des quarts

Mike James et les Monégasques ne sont plus qu'à deux marches de la finale (Photo © AS Monco Basket)

Les Monégasques se sont imposés (92-82) face à l’ASVEL mardi soir à Gaston-Médecin.

La Roca Team a peut-être déjà passé le principal obstacle qui se dresse sur sa route pour aller glaner une nouvelle Coupe de France.

En écartant l’ASVEL avec brio, dans le sillage de Mike James (16 points, 9 passes décisives) et Donatas Motiejunas (16 points), les Monégasques ont remporté une neuvième victoire consécutive face à l’ASVEL, confirmant leur belle forme du moment.

Un match abouti collectivement

« Avec ce type de calendrier, gagner est le plus important. Je ne peux que être heureux, on a réussi à jouer avec la meilleure énergie possible. On a sorti un de nos meilleurs matchs en France, même si parfois on a manqué de structure, a analysé l’entraîneur monégasque.

Mais parfois, il faut laisser tomber la structure, pour laisser le talent s’exprimer. C’est ce que j’ai appris avec le temps. Et du banc, c’est un plaisir à voir. L’objectif est rempli même s’il ne faut pas être trop excité, car aucun objectif n’est encore rempli. Ça commencera par ce week-end. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, vendredi soir (18h30) en Leaders Cup face au Mans.