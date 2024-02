Euroleague : L’AS Monaco Basket remporte le choc face à la Virtus Bologne

Les Monégasques ont décroché un précieux succès à Bologne (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques sont allés s’imposer (78-81) sur le parquet de la Virtus Bologne vendredi soir.

Les hommes de Sasa Obradovic ont signé un cinquième succès de rang dans la compétition, en faisant chuter pour la première fois depuis onze matchs la Virtus Bologne dans sa salle.

Dans le sillage de Jordan Loyd (24 points) et Mike James (21 points), les Monégasques ont mené tout au long du match et ont logiquement fait chavirer les Italiens.

La Roca Team retrouve les sommets

« C’est une victoire extraordinaire pour nous. Elle nous replace un peu plus au top de ce classement, s’est félicité l’entraîneur monégasque après le match.

C’est toujours très dur de battre ce genre d’équipe comme Bologne chez elle. Un vrai match de play-off, avec une grosse bataille physique. On a fait front en équipe, et nous avons fait preuve d’une magnifique alchimie ce soir. On peut rêver grand pour la suite de la compétition. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce dimanche après-midi face aux Mets 92 en championnat.