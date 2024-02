Gildo Pastor revient sur le succès de Radio Monaco

En FM, les fréquences 95.4, 98.2 et 103.2, couvrent une zone entre Bordighera et Saint-Tropez - © Radio Monaco

À l’occasion de la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février, le fondateur de Radio Monaco était interviewé par Monaco Info.

« En 2004 j’ai eu envie de créer la première radio monégasque et c’est MC One qui a vu le jour avant de laisser place à Radio Monaco. Cela fait 20 ans aujourd’hui », se souvient Gildo Pastor interrogé depuis New York, avant de confier : « la radio détient un pouvoir au niveau de la musique, mais aussi des nouvelles, et c’est la recette de Radio Monaco qui est accessible en français et en anglais sur le territoire américain. Nous sommes dans une phase d’accélération et c’est fabuleux ».

Concernant la journée mondiale de la radio, Gildo Pastor assure la vivre « comme une journée de travail au regard de ce qui se fait dans les autres médias ». Pour lui, « la radio est un domaine entièrement libre et non payant d’écoute, et ça fait du bien ».

Pour rappel, la radio c’est 40 millions d’auditeur par jour. Un succès que connaît aussi Radio Monaco notamment grâce à sa programmation musicale qui est aux sonorités électro-pop en journée, et est enrichie par des rendez-vous quotidiens tels que La Matinale, Feel Good et en fin d’après-midi How are Riou. Des sets de DJs sont proposés en fin de soirée et Night Mood est le programme nocturne.

