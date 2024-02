Incident au Collège Charles III : quelles mesures prises dans l’établissement ?

Vendredi dernier, un élève de 14 ans a été hospitalisé après avoir essayé une pratique d’asphyxie dans le collège monégasque. Interrogée par Monaco Info, la DENJS revient sur les actions de prévention mises en place au sein des établissements.

« L’élève va bien et a repris l’école lundi. Ses parents souhaitent dire qu’il ne s’agit pas du jeu du foulard », entame Nicolas Rodier, Conseiller technique à la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS), décrivant « une pratique d’asphyxie ». Imaginé dans un premier temps, le jeu du foulard est l’un des plus connus parmi les « jeux dangereux » auxquels peuvent s’expérimenter les élèves.

Rester vigilant

« En 2016, un certain nombre d’élèves était confronté au jeu de la baleine bleu, un des défis envoyé par les réseaux sociaux. En 2019, c’était celui du Momo challenge où une créature pouvait donner des défis aux élèves, retrace Nicolas Rodier et assure, nous avions à chaque fois fait une communication aux parents et aussi calibré l’ensemble de nos préventions sur ces questions des dangers des réseaux sociaux. » « Aujourd’hui, nous avons un autre sujet qui arrive et nous allons le traiter spécifiquement. »

Notre devoir, c’est de pouvoir prévenir ces événements dans les classes

« Ce n’est pas un événement qui arrive de manière régulière en Principauté. Il y a un certain nombre d’encadrements qui existe. Il y a un surveillant pour 50 élèves au Collège Charles III contre un pour 90 en France, on a aussi 160 professeurs au Collège Charles III. Cet événement, même s’il n’est pas très régulier, on doit en prendre la mesure et agir », poursuite le Conseiller technique.

« Une partie des élèves réalise la portée de leurs actes, peut-être que d’autres non donc notre devoir, c’est de pouvoir prévenir dans les classes et dans les écoles. »

Prévention et sensibilisation

La DENJS le confirme, « il y aura des informations-préventions dès cette semaine et jusqu’à la semaine prochaine » comme annoncé aux parents d’élèves qui ont reçu, ce mardi, un message du principal adjoint sur le portail Pronote. Ce dernier assurait des « séances spéciales de sensibilisation » que Nicolas Rodier évoque également sur la chaîne de télé monégasque. « Il y aura une campagne de sensibilisation à ces question de pratiques dangereuses dans les prochaines semaines, dans tous les collèges de la Principauté. »

« C’est extrêmement important de libérer la parole. J’invite chaque parent à aller dire à son enfant de ne pas hésiter à parler. Quand on est confronté à des phénomènes déviants, il faut absolument prévenir et ne pas hésiter à parler. Il y a aujourd’hui beaucoup de gens qui peuvent vous aider », conclut Nicolas Rodier.