Les voitures Apple Maps sillonnent Monaco

Les 28 et 29 fĂ©vrier deux vĂ©hicules Apple parcourent la PrincipautĂ© dans le cadre de la mise Ă jour de l’application Plan.

Vous l’aurez sĂ»rement vu, ou pas d’ailleurs, la Subaru blanche surmontĂ©e d’un objet peu commun. SignĂ©es Apple, ces automobiles, Ă©quipĂ©es d’une camĂ©ra, collectent « de nouvelles donnĂ©es pour maintenir Ă jour des plans de haute qualitĂ© », indique la firme.

Ă€ propos de la camĂ©ra, Apple utilise un outil composĂ© de douze camĂ©ras et de capteurs lidar ou « laser imaging detection and ranging ». Cette technologie permet d’obtenir une reconstitution prĂ©cise de l’environnement. En rĂ©sumĂ©, la mĂ©thode de tĂ©lĂ©mĂ©trie consiste Ă pointer un laser sur une surface et l’appareil calcule le temps que met celui-ci pour revenir Ă sa source.

Apple mène ces Ă©tudes de terrain partout dans le monde depuis 2015 – ©Direction de la Communication / StĂ©phane Danna

Ainsi, ces donnĂ©es auront pour usage l’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© Vue Ă 360 ou « Look Around », une fonctionnalitĂ© permettant « de parcourir la France [et d’autres pays] de manière fluide et ininterrompue ». En ce qui concerne le respect de la vie privĂ©e, la multinationale affirme « aucun visage ni plaque d’immatriculation ne sera identifiable sur les images publiĂ©es dans la vue Ă 360° ». Ces informations sont floutĂ©es sur l’application.