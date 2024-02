Monaco et la Tunisie, des États liés par la Méditerranée

Nabil Ammar et Isabelle Berro-Amadeï lors de la quatrième Commission bilatérale de Coopération entre la Principauté et la Tunisie - ©Direction de la Communication - Manuel Vitali

La Principauté et la République de Tunisie collaborent étroitement depuis 1993.

Le 22 février 2024, Monaco recevait la délégation tunisienne à l’occasion de la quatrième Commission bilatérale de Coopération. Accueillie au Monaco Economic Board par, Isabelle Berro Amadeï, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, la délégation tunisienne se composait de Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger accompagné des dirigeants de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Les deux délégations, accompagnées des représentants de la Fédération des Entreprises Monégasques et du Monaco Economic Board avant le début du forum – ©MEB

Un partenariat multidisciplinaire

Au cours de cette journée, les représentants ont abordé de nombreux sujets, notamment la jeunesse, l’environnement, le commerce ou encore la fiscalité… Madame Berro Amadeï, a commencé par féliciter que « Monaco puisse contribuer à construire une chaîne de valeur de la transformation de produits réalisés en Tunisie ». Pour preuve, Bruno Pariset, PDG du fabricant de machine à Café Conti a témoigné de sa satisfaction à travailler avec la Tunisie depuis des dizaines d’années.

Les deux partis ont par ailleurs salué un des points communs essentiels des deux territoires qu’est la Méditerranée. « La jeunesse de Méditerranée, sur chacune de ses rives, doit pouvoir trouver sa place et se bâtir un avenir. Je me félicite que notre coopération avec la Tunisie ait la jeunesse pour cœur de cible » déclarait Madame Berro Amadeï. En effet, un accord a été signé par les deux gouvernements afin de soutenir la formation professionnelle, clé de l’accès à l’emploi pour les jeunes.

À propos de l’environnement, le forum a abouti sur des échanges concluant afin d’étudier les possibilités de collaboration en vue des objectifs climatiques nationaux respectifs.