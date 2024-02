« On célèbre la vie » : L’association de lutte contre le cancer Pink Ribbon organise une nouvelle marche

À noter dans vos agendas : le dimanche 11 février sera dédié à la marche rose !

Comme chaque année, l’association organise sa marche rose pour soutenir la recherche médicale afin de guérir le cancer du sein et sensibiliser au dépistage de cette maladie. « Les deux dernières années, nous nous sommes concentrés sur des collectes de fonds pour soutenir la recherche du docteur Florent Hugonnet du CHPG qui porte sur le dépistage du cancer du sein lobulaire. C’est l’un des cancers du sein les plus difficiles à détecter. On espère qu’il y aura des avancées remarquables pour la médecine et nous sommes très fiers de faire partie de cette recherche. »

La marche a battu des records de participation l’année dernière, et cette année, pour la 12e édition, l’association espère encore plus de monde, car l’événement sera en dehors des vacances scolaires. « C’est un moment ludique de participation joyeuse, expose la présidente et fondatrice de Pink Ribbon sur Monaco Info. L’idée est de passer un bon moment en famille, d’ailleurs les enfants de moins de 13 ans n’ont rien à payer. On célèbre la vie surtout et avant tout. 250 personnes sont attendues, hommes comme femmes. »

Les fonds collectés lors de la Pink Ribbon walk s’aouteront à ceux collectés lors du gala organisé le vendredi 2 février dernier dans la sublime Salle Medecin du Casino de Monte-Carlo. « Les invités ont pu participer à la roulette et au blackjack pour une immersion totale dans le monde de Monte-Carlo. Une vente caritative avec des lots prestigieux a également eu lieu, le tout dans une ambiance musicale assurée notamment par Zhang Zhang, premier violon de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo », a poursuivi Natasha Frost-Savio sur la chaîne monégasque.

Infos pratiques :

Date : dimanche 11 fermier 2024 à 10h15

Lieu : Port Hercule de Monaco

Prix : 30 euros pour le ticket seul

Retrouvez toutes les infos via ce lien.