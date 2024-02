Inscriptions complètes pour la Monaco Run, découvrez les favoris dévoilés pour le 5km

La prochaine Monaco Run se tiendra les samedi 10 et dimanche 11 février sur le quai Albert 1er. Et pour la toute première fois, l’épreuve du Trail du Mont Agel sera au programme, seule course où les inscriptions sont encore ouvertes.

Ce nouveau tracé de 30 km empruntera les reliefs qui surplombent Monaco et emmènera les coureurs au cœur de l’environnement naturel de la Riviera, avec des points de vue extraordinaires.

Monaco Run, U Giru de Natale, Maremontana… Le guide des courses à pied à Monaco

Sur le port Hercule, ce seront donc désormais six épreuves qui rythmeront ce week-end, qui célèbre la course à pied à Monaco.

L’année dernière, la Monaco Run avait fait le show, avec près de 2000 coureurs sur la ligne de départ et la présence de la star française Jimmy Gressier. L’organisation de la course a récemment dévoilé les têtes d’affiche pour l’épreuve du 5km, cette année sponsorisé par la marque Hoka. Pour espérer battre les 13’12 » de Jimmy Gressier, un français est placé en grand favori. Il s’agit de Yann Schrub, champion d’Europe de Cross-Country en 2023. Sur le top 5 des engagés publié par la Monaco Run figurent également Niels Laros, Jonathan Davies, Pietro Riva et un second français, Nils Serre Gheri, détenteur du record de France Junior sur 5km et obtenu l’année dernière en Principauté.

Chez les femmes, Megan Kieth et Selah Busienei se disputent la place de favori. La première est championne d’Europe Espoir du 5000m et de Cross-Country en 2023, la seconde a déjà couru un 5 000m en 14’48 » il y a près d’un an et demi à Birmingham, soit près d’une minute de moins que Mirriam Cherret, gagnante de la course à Monaco l’an dernier. Pour compléter le top 5, Likina Amebaw et les deux françaises Léonie Periault et Mélanie Allier viendront concurrencer les favoris.

Le programme

Samedi

8h30 : Le Trail du Mont Agel (30 km).

8h30 : Le City Trail (12 km) à travers les lieux emblématiques de la Principauté.

De 14h à 15h30 : Les courses de 1000 m pour petits et grands, suivi de « Families On

Track » de 16h à 17h.

Dimanche

9h : Le 5 km et son tracé roulant.

10h : Le 10 km en double boucle le long de la mer.

10h15 : La marche caritative Pink Ribbon.

Les tracés, dont celui du Trail du Mont Agel, et les inscriptions pour cette course sont disponibles sur le site officiel de l’évènement : www.monacorun.com