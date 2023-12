La Monaco Run torna nel 2024 con una grande novità

La Monaco Run proporrà per la prima volta il Trail du Mont Agel (Foto © Alizée Palomba)

La prossima Monaco Run si terrà sabato 10 e domenica 11 febbraio sul Quai Albert 1er. Per la prima volta, il Trail del Mont Agel sarà incluso nel programma.

Questo nuovo percorso di 30 km si snoderà sulle colline sopra Monaco e porterà i corridori nel cuore del paesaggio naturalistico della Riviera, con punti panoramici straordinari.

Monaco Run, U Giru de Natale, Maremontana… Guida alle gare di corsa a Monaco

Nel fine settimana, quindi, si terranno sei eventi a Port Hercule che celebrano la corsa a Monaco.

L’anno scorso, la Monaco Run ha dato spettacolo, con quasi 2.000 corridori sulla linea di partenza e la partecipazione della star francese Jimmy Gressier.

Il programma

Sabato

8:30: Trail du Mont Agel (30 km).

8:30: City Trail (12 km) attraverso i luoghi emblematici del Principato.

Dalle 14:00 alle 15:30: gare di 1000 metri per grandi e piccini, seguite da “Families On Track” (Famiglie in pista) dalle 16:00 alle 17:00.

Domenica

9:00: la 5 km e il suo percorso irregolare.

10:00: la 10 km con il doppio anello sul lungomare.

10:15: la camminata di beneficenza Pink Ribbon.

I percorsi, compreso quello del Trail du Mont Agel, e le iscrizioni a tutti gli eventi sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.monacorun.com.