Monaco Run 2024 с большой новинкой

Следующий Monaco Run пройдет в субботу 10 и воскресенье 11 февраля на набережной Албер I. Monaco Run впервые включил в свою программу кросс Монт-Ажель.

Эта новая трасса протяженностью 30 километров проходит по пересеченной местности над Монако, в природном окружении Ривьеры и с великолепным панорамным видом.

Monaco Run, U Giru de Natale, Maremontana – гид по городским марафонам Монако

В выходные, посвященные забегам в Монако, в порту Эркюль пройдет сразу шесть соревнований.

В прошлом году Monaco Run собрал на старте около 2000 участников в присутствии французской звезды Джимми Грессье.

Программа

Суббота

08:30: Кросс Монт-Ажель (30 км).

08:30: Городской кросс (12 км) по знаковым местам Княжества.

14:00 – 15:30: Забег на 1000 метров для всех возрастных групп, затем с 16:00 до 17:00 – «Families On Track»

Воскресенье

09:00: Забег на 5 километров по извилистой трассе.

10:00: Забег на 10 километров в два круга по берегу моря.

10:15: Благотворительное шествие Pink Ribbon.

Подробности трасс, включая кросс Монт-Ажель, и запись на все соревнования – на сайте мероприятия: www.monacorun.com