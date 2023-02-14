Около 2 000 бегунов, лучезарное солнце, рекорд Джимми Грессье… Monaco Run 2023 – в отличной форме

В эти выходные в Княжестве прошел 13-й знаменитый кросс.

Джимми Грессье входит в историю

Безусловно, это было одно из знаменательных событий прошедших выходных. 25-летний Джимми Грессье всего на две секунды побил европейский рекорд итальянца Йеманберхана Криппа (13:12).

Он уже дважды был рекордсменом – в 2020 и 2022 году – здесь же, в Монако (13:18). Уроженцу Булонь-сюр-Мер есть, чем гордиться.

© Стефан Данна (Stéphane Danna) – Дирекция по связям

«Я знал, что побью этот рекорд. После неудачи в Валенсии две недели назад – болезненное было состязание – я получил огромное удовольствие, прокомментировал француз на финише. Я вернулся из Кении хорошо подготовленным, сбросил три-четыре килограмма, подкачался. Это европейский рекорд – мне награда.»

Доминик Лобалю (13:24) и Оскар Шелимо (13:32) также взошли на подиум, а первый бегун от клуба «Монако», Алекс Мильн, пришел 25-м (14:54).

Колоссальный успех Pink Ribbon

Около 250 участников в розовых формах провели на кроссе демонстрацию, чтобы привлечь внимание публики к проблемам рака груди.

© Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Вместе с президентом Национального совета, Брижитт Боккон-Пажес, и президентом и основательницей ассоциации Pink Ribbon, Наташей Фрост-Савио, демонстрация более чем за час прошла от порта Эркюль до Княжеского дворца через площадь Казино.

На старте – 2 000 бегунов

Событие, организованное Монакской Федерацией легкой атлетики и получившее в этом году знак World Athletics, в очередной раз пользовалось громким успехом у публики.

В субботу 170 бегунов, включая около 30 воспитанников школы легкой атлетики «Монако», приняли участие в традиционном забеге на 1 000 метров в порте Эркюль.

© Стефан Данна (Stéphane Danna) – Дирекция по связям

На следующий день состоялось три забега: городская трасса, 5 000 метров Herculis и 10 000 метров APM Монако. Свободных мест на забегах не было, около 1 750 бегунов приняли участие в этом ежегодном кроссе в Княжестве.

Результаты:

Городская трасса:

1. Адриен Жанен(53:11), 2. Максимилиан Дюкен (54:03), 3. Валентен Бутье (55:28)

1. Натали Фавро (1:00:05), 2. Надежда Соловьева (1:04:21), 3. Катя Боннар (1:06:14)

5 000 метров Herculis:

1. Джимми Грессье (13:12), 2. Доминик Лобалю (13:24), 3. Оскар Шелимо (13:32)

1. Мирриам Шебе (15:40), 2. Ине Баккен (16:24), 3. Дженифер Контуа (16:28)

10 000 метров APM Монако:

1. Йоан Ле Берр (29:52), 2. Доминик Эррен (30:14), 3. Клеман Симон (30:21)

1. Зузана Гейдосова (36:50), 2. Лиза Мильорини (39:15), 3. Элоди Ломер (40:37)