Le Monaco Run 2023 obtient le Label World Athletics

La Fédération Monégasque d’Athlétisme a reçu le label World Athletics, qui vient récompenser le sérieux et le dynamisme de l’organisation du Monaco Run.

Grâce à cette distinction, la course monégasque rejoint ainsi les prestigieuses courses du label "World Athletics" et fait désormais partie d'un groupe d'élite englobant 238 courses à travers le monde.

"Notre Fédération est fière d'obtenir un label "World Athletics" pour notre course du 5 km, qui récompense la crédibilité et l'enthousiasme de l'organisation de la Monaco Run, a déclaré dans un communiqué le Prince Albert II, président de la Fédération Monégasque d'Athlétisme.

Près de 1200 coureurs attendus

Cette distinction récompense tous les efforts déployés par notre équipe pour cet événement. Depuis plusieurs années, notre organisation a su répondre à de nombreux critères essentiels pour la bonne mise en œuvre d’une telle compétition."

Pour cette édition 2023, dont les inscriptions sont déjà ouvertes, près de 1200 coureurs sont attendus pour arpenter les rues de Monaco.

"Nous tenons à remercier la Fédération Monégasque d'Athlétisme de travailler avec nous pour créer plus d'opportunités de participer à notre sport pour les passionnés de course à pied, et de nous aider à promouvoir notre sport dans le pays d'accueil de notre organisation ici à Monaco", a tenu à préciser Sebastien Coe, président de World Athletics.