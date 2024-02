Retour à la normale au collège Charles-III après l’évacuation de plusieurs centaines d’élèves

Comme les pompiers nous le confirment, cette évacuation est due à une émanation de chlore.

Publicité

La matinée a été mouvementée mercredi 7 février pour les élèves et personnels du collège situé avenue de l’Annonciade. Après une forte odeur de chlore – probablement due à un mélange accidentel de produits chimiques dans le local technique de la piscine de l’établissement lors d’une manipulation d’entretien – les pompiers ont été alertés à 10h07 et dépêchés sur place à 10h14.

Très rapidement, ils ont procédé à la maîtrise de l’incident et en parallèle, à l’évacuation « de 400 à 500 élèves et personnels », a confirmé le Ministre de l’Intérieur Patrice Cellario le soir même sur Monaco Info, précisant que cela concernait donc environ la moitié de l’effectif du collège.

Tous n’ont pas été visités par les pompiers, explique le Commandant Stéphane Vincent. « Nous avons visité 56 personnes au point de rassemblement des victimes situé à l’abri dans l’enceinte du collège. Sur ces 56 personnes, 50 ont été classées en urgence relative, et sur les 50, 10 ont été transportées au CHPG pour réaliser un bilan plus approfondi. » Il s’agit de deux adultes et de huit enfants dont certains ont présenté des symptômes semblables à des crises d’asthme. Le Gouvernement Princier a précisé que leur état de santé « n’inspire aucune inquiétude » et que tous les patients ont pu quitter l’hôpital mercredi.

Les dangers de l’inhalation de chlore

Les pompiers eux, sont restés sur place jusqu’à 14 heures après avoir mené des opérations de ventilation. « Nous ne quittons le lieu d’intervention que lorsque le danger est totalement écarté », rassure le Commandant, qui précise que la dangerosité de l’inhalation de chlore dépend d’abord de la dose. « À forte dose, cela peut entrainer la mort, mais nous n’avions pas atteint de tels taux ici. Les conséquences dépendent également de la condition de chaque personne, de son métabolisme ou de son état de santé par exemple. »

Heureusement, malgré une montée de stress pour tous, l’évacuation s’est déroulée relativement dans le calme, notamment grâce aux exercices PPMS qui permettent, à chaque trimestre, de rappeler l’attitude à avoir face à plusieurs situations dangereuses telles que celle-ci. « La procédure est rodée, constate le Chef du bureau opérations du Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco. Ces exercices permettent d’éviter l’affolement quand l’accident se produit réellement ».

L’International School of Monaco récompensée pour la qualité de son enseignement

À noter enfin que le collège a ouvert normalement ce jeudi matin et qu’une enquête est en cours pour déterminer les causes précises de l’accident.