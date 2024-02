Une application inédite pour lutter contre le dopage

Le Comité Monégasque Antidopage a lancé une nouvelle application qui va aider les athlètes monégasques dans la prévention et l’encadrement du dopage.

Le Prince Albert II s’est rendu à l’occasion dans les locaux pour découvrir cette application qui permet de découvrir les actualités du Comité Monégasque Antidopage, tester si certains médicaments sont dopants et accéder aux ressources informatives et pédagogiques.

Le Prince Albert II a découvert l’application (Photo © Direction de la Communication / Stéphane Danna)

« L’objectif est d’avoir un sport propre, a confié Philippe Orengo, président du Comité Monégasque Antidopage, pour Monaco Info. L’idée en faisant du sport est d’être en bonne santé, et non pas de la détruire. C’est pour cela que tout le monde doit se lancer dans la lutte antidopage.»

Un outil informatif au service des athlètes

Avec CMA.med, le nom de cette nouvelle plateforme, les athlètes monégasques auront désormais un accès privilégié à l’information. Il pourront ainsi scanner les médicaments et les substances avec un QR Code pour savoir si ces dernières sont dopantes ou non.

Le Comité a établi une base de données sur plus de 15 000 médicaments et substances mis sur le marché français et 157 000 médicaments référencées par l’Agence Européenne du médicament.

Cette application vient combler le manque d’informations qu’avaient les athlètes jusque-là (Photo © Direction de la Communication / Stéphane Danna)

Une application qui arrive au meilleur des moments, à quelques mois seulement des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Avec déjà une athlète qualifiée, Lisa Pou, et plus d’une dizaine en course pour valider leur ticket, le Comité Olympique Monégasque va pouvoir s’appuyer sur CMA.med et permettre à ses athlètes d’accéder à ces informations durant leur préparation pour le rendez-vous olympique.

Pour rappel, Monaco a adopté en mars 2003 la Déclaration de Copenhague en reconnaissant et en appliquant les textes qui régissent la lutte contre le dopage. Le Comité Monégasque Antidopage a lui été institué cette année-là.