22 postes à pourvoir au Musée océanographique de Monaco

L’Institut océanographique organise sa nouvelle journée annuelle de recrutement le vendredi 12 avril.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? À l’approche de la saison estivale, le Musée océanographique propose 20 postes de saisonniers, un contrat à durée déterminé de 12 mois et un contrat à durée indéterminée. Les emplois à pourvoir présentent une prise de fonction à partir d’avril au sein de différents services : accueil, éducation et animation, boutique, caisse, comptable et technique.

20 contrats saisonniers à temps complet de 39h par semaine (du lundi au dimanche, jours fériés compris) :

Cinq animateurs (H/F) du 1er juillet 2024 au 31 août 2024

– Un du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024

– Deux du 1er juillet 2024 au 31 août 2024

– Un du 1er juin 2024 au 31 août 2024

– Deux du 1er juillet 2024 au 31 août 2024

– Un du 1er avril 2024 au 31 août 2024

– Deux du 1er juin 2024 au 31 août 2024

– Six du 1er juillet 2024 au 31 août 2024

Un Assistant comptable (H/F) en contrat à durée indéterminée à temps complet 39h par semaine.

Un Technicien audiovisuel (H/F) en contrat à durée déterminée de 12 mois à temps complet de 39h par semaine du jeudi au lundi (inclus les week-ends).

Si vous êtes intéressés, rendez-vous le mercredi 5 avril sur le Rocher, dans la Salle de Conférences du musée entre 10 heures et 16 heures. Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire au préalable sur le site de l’Institut Océanographique. Les candidats rencontreront les responsables du musée lors d’un entretien individuel. Cette journée est également l’occasion de découvrir les équipes et les différents métiers proposés. Et n’oubliez pas votre CV.

