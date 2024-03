22 posizioni aperte presso il Museo Oceanografico di Monaco

Venerdì 12 aprile l’Istituto oceanografico organizza una nuova giornata di assunzioni.

Siete in cerca di lavoro? Con l’avvicinarsi dell’estate, il Museo oceanografico offre 20 posizioni stagionali, un contratto a tempo determinato di 12 mesi e un contratto a tempo indeterminato. I posti disponibili riguardano diversi reparti: accoglienza, istruzione e intrattenimento, negozio, cassa, contabilità e settore tecnico.

20 contratti stagionali full-time di 39 ore a settimana (dal lunedì alla domenica, festivi compresi):

Cinque responsabili delle attività (M/F) dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024

responsabili delle attività (M/F) dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024 Tre cassieri (M/F) per il negozio del Museo: – Uno dal 1° giugno 2024 al 30 settembre 2024 – Due dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024

cassieri (M/F) per il negozio del Museo: – Uno dal 1° giugno 2024 al 30 settembre 2024 – Due dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024 Tre cassieri (M/F) : – Uno dal 1° giugno 2024 al 31 agosto 2024 – Due dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024

cassieri (M/F) : – dal 1° giugno 2024 al 31 agosto 2024 – dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024 Nove receptionist multi-specializzati (M/F): – Uno dal 1° aprile 2024 al 31 agosto 2024 – Due dal 1° giugno 2024 al 31 agosto 2024 – Sei dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024

Un assistente contabile (M/F) con contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali.

Un tecnico audiovisivo (M/F) con contratto a tempo determinato di 12 mesi a tempo pieno per 39 ore settimanali dal giovedì al lunedì (compresi i fine settimana).

Se siete interessati, l’appuntamento è venerdì 12 aprile sulla Rocca, nella Sala conferenze del museo tra le 10:00 e le 16:00. Per partecipare, è necessario iscriversi in anticipo sul sito dell’Istituto Oceanografico. I candidati incontreranno i responsabili del museo durante un colloquio individuale. È anche l’occasione per conoscere lo staff e scoprire i diversi mestieri proposti. Non dimenticate il curriculum!

Informazioni utili: