Décès, naissances, mariages : comment a évolué la population monégasque en 2023 ?

La population monégasque compte une majorité relative d’individus âgés de 65 ans et plus.

L’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) a publié plusieurs statistiques démographiques centrées sur les Monégasques. Voici quelques évolutions notables.

En 2023, 68 personnes ont acquis la nationalité monégasque

104 Monégasques supplémentaires

En 2023, la population monégasque augmente de 104 personnes, soit d’1,1%. Parmi elles, 54,3 % sont des femmes et 45,7% sont d’hommes. Force est de constater un vieillissement de la population à l’image de la plupart de pays occidentaux. À Monaco, l’âge moyen augmente de 0,3 année par rapport à 2022, atteignant 45 ans. Les Monégasques de plus de 65 ans représentent 27 %, une part plus importante que les quatre autres catégories.

©IMSEE

104 naissances contre 71 décès

L’année 2023 a connu 104 nouveaux-nés monégasques, 12 de plus que l’année précédente. La Principauté constate également une baisse des décès, 71 cette année contre 85 en 2022. Concernant l’espérance de vie, elle augmente légèrement sur la période 2020-23. En revanche, la tendance est différente entre les femmes et les hommes. L’espérance de vie des femmes augmente d’1,3 an tandis que celle des hommes diminue de 0,5 année par rapport aux chiffres de l’année passée.

©INSEE

Les mariages en baisse

Alors que l’année 2022 connaissait une augmentation des mariages concernant au moins un Monégasque (100), en 2023 seulement cette donnée est réduite de 21 % avec 69 mariages. En revanche, le nombre de divorces qui stagnait depuis 4 ans autour de 33, était de 20 en 2022.