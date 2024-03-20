Смерти, рождения, бракосочетания: как изменилась демографическая картина Монако в 2023 году?

В Монако наблюдается тенденция старения населения, с преобладанием лиц в возрасте 65 лет и старше среди монегасков.

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Монегаскский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) представил данные, выделяющие ключевые демографические изменения среди жителей Княжества. Мы предлагаем вашему вниманию основные моменты этого отчёта:

В 2023 году 68 человек стали гражданами Монако

104 новых гражданина Монако

В 2023 году население Монако увеличилось на 104 человека, или на 1,1%. Из этого прироста 54,3% составят женщины, а 45,7% — мужчины. Это подчеркивает общую тенденцию к старению населения, характерную для большинства западных стран. Средний возраст монегасков увеличился на 0,3 года по сравнению с 2022 году и достиг 45 лет. При этом доля лиц старше 65 лет составляет 27%, что выше, чем в любой из четырёх других возрастных групп.

© Монегаскский институт статистики и экономических исследований (IMSEE)

104 рождения и 71 смерть

За год в Монако родились 104 детей, на 12 больше, чем в предыдущем году, тогда как количество смертей снизилось до 71 по сравнению с 85 в 2022 году. Ожидаемая продолжительность жизни в стране немного увеличилась в период с 2020 по 2023 год. Однако изменения продолжительности жизни различались для мужчин и женщин: для женщин она увеличилась на 1,3 года, в то время как для мужчин сократилась на 0,5 года по сравнению с прошлым годом.

© Монегаскский институт статистики и экономических исследований (IMSEE)

Снижение числа бракосочетаний

После роста количества браков в 2022 году, когда было зарегистрировано 100 браков с участием хотя бы одного монегаска, в 2023 году число браков снизилось на 21%, а именно до 69. Количество разводов, которое в течение последних четырех лет оставалось на уровне 33, в прошлом году упало до 20.