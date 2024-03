Decessi, nascite, matrimoni: come si è evoluta la popolazione monegasca nel 2023?

La maggioranza relativa della popolazione monegasca è composta da over 65.

L’Istituto Monegasco di Statistica e Studi Economici (IMSEE) ha pubblicato una serie di indagini demografiche sui monegaschi. Ecco alcuni sviluppi degni di nota.

Nel 2023, 68 persone hanno acquisito la cittadinanza monegasca

104 nuovi monegaschi

Nel 2023, la popolazione monegasca ha accolto 104 nuovi nati, con un aumento pari all’1,1%. Tra questi, il 54,3% sono femmine e il 45,7% sono maschi. Come nella maggior parte dei paesi occidentali, si è registrato un invecchiamento della popolazione. A Monaco, l’età media è aumentata di 0,3 anni rispetto al 2022, raggiungendo i 45 anni. I monegaschi over 65 rappresentano il 27% della popolazione, una percentuale più alta rispetto alle altre quattro categorie.

©IMSEE

104 nascite e 71 decessi

Nel 2023 sono nati 104 bambini monegaschi, 12 in più rispetto all’anno precedente. Il Principato ha registrato anche un calo del numero di decessi, passati da 85 nel 2022 a 71 nel 2023. Per quanto riguarda l’aspettativa di vita, è aumentata leggermente nel periodo 2020-2023. Tuttavia, la tendenza è diversa se parliamo di uomini o di donne. L’aspettativa di vita per le donne è aumentata di 1,3 anni, mentre per gli uomini è diminuita di 0,5 anni rispetto all’anno precedente.

©IMSEE

Matrimoni in calo

Mentre nel 2022 il numero di matrimoni con almeno un monegasco è aumentato raggiungendo quota 100, nel 2023 la cifra si è ridotta del 21%, passando a 69. Dall’altro lato, i divorzi, che da 4 anni si assestavano intorno ai 33, nel 2022 sono stati 20.