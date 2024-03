Découvrez les modèles légendaires mis en vente pendant le Grand Prix Historique de Monaco 

À l’occasion de sa prochaine édition du 10 au 12 mai 2024, des ventes aux enchères dévoileront plusieurs voitures sportives de collections d’antan. On vous révèle lesquelles !

Le charme des voitures anciennes est incontestable. Pour célébrer le retour du Grand Prix Historique de Monaco, la Principauté organise plusieurs ventes aux enchères, qui en feront rêver plus d’un. Des pièces de collection ayant une grande valeur dans l’histoire de l’automobile seront mises à la vente, le temps de la course. L’occasion d’admirer des Formule 1 d’autrefois et des voitures rares.

12 monospaces de la collection de Jody Scheckter

L’ancien champion du monde sud-africain proposera à la vente plusieurs de ses voitures phares. Organisée par RM Sotheby’s, la vente aux enchères se tiendra au Grimaldi Forum le 11 mai prochain.

Parmi elles, 7 sont des Formule 1. On y retrouve la légendaire Ferrari 312 T4, avec laquelle il a remporté le titre en 1979. Une pièce unique, qui était la dernière construite par l’icône italien de son vivant. À ses côtés, d’autres ont marqué la carrière de Jody Scheckter. On peut citer la McLaren M19A de 1971 lors de ses débuts en tant que pilote, ou encore la Tyrell P34, seul modèle à six roues ayant participé à des championnats, avec qui il a décroché le Grand Prix de de Suède en 1976.

Au total, les 12 voitures sont estimées à une valeur de 10,9 millions d’euros par la maison de vente. Impressionnant !

17 voitures d’exception pour « Les Grandes Marques à Monaco »

Le 10 mai à partir de 17 heures, des modèles de collection seront exposés à la villa La Vigie. Une vente aux enchères proposée par Bonhams Car, qui mettra en lumières 17 véhicules pour l’occasion.

La plus attendue est la Ferrari 250 GT, véritable joyau de l’automobile des années 1960. Une pièce faite sur mesure par l’Italien Piero Drogo à la Carrozzeria Sports Cars qui a fait le tour de l’Europe à travers des courses légendaires. Son prix est estimé entre 2,5 et 3 millions d’euros.

Deux Aston Martin DB6 de 1965 et 1966, les grandes soeurs de la voiture de James Bond seront aussi en vente. Tout comme la Fiat 124 Abarth Spider Sport Rally de 1973 appartenant à Massimo Biasion, double champion du monde de rallye 1988 et 1999.

55 modèles de la collection « The W Collection : de Stockholm à Monaco »

33 Porsche, une dizaine de Ferrari, des Jaguar et des Mercedes-Benz. Ces trésors de l’automobile seront dispersés en Principauté le 9 mai, à l’occasion de la vente aux enchères organisée par Artcurial Motorcars. La collection raconte l’histoire captivante d’un passionné suédois, qui malgré son amour pour les voitures, a décidé de vendre ses pièces sans prix de réserve.

La pièce maitresse est la 250 GT SWB de 1962, une sportive de prestige signée Ferrari. Le public pourra aussi profiter de la Mercedes 300 SL Gullwing de 1957, l’emblématique papillon, mais aussi de son tout premier coupé qui n’est autre que la Volvo P1800 S.