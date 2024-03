Flavio Briatore exporte ses soirées Billionaire à Saint Moritz

Suite au succès des soirées cabaret en Sardaigne, à Dubaï et à Monaco, Billionaire continue son expansion.

Publicité

Via Majestas, son groupe spécialisé dans la restauration hôtelière de luxe, le résident monégasque, a signé un accord de partenariat avec le Grand Hôtel des Bains Kempinski 5* à Saint-Moritz, qui accueillera en ses murs l’extraordinaire dîner-spectacle.

L’ouverture de Billionaire en Suisse est prévue pour décembre 2024, et les travaux pour la préparation du lieu sont déjà en oeuvre. Comme l’indique un communiqué, cette nouvelle destination « fait partie du plan de croissance et de développement international de Majestas, qui investit les lieux appréciés de la jet set internationale pour offrir aux clients une expérience unique qui allie dîner de luxe et spectacle de très haute qualité. »

Le concept est déjà présent à Dubaï tout au long de l’année, ainsi qu’à Porto Cervo et à Monaco l’été, au sein du légendaire Sporting Monte-Carlo. Pour Flavio Briatore et ses équipes, pouvoir désormais se produire au Grand Hôtel des Bains Kempinski – qui pour rappel fait partie des hôtels Kempinski, le plus ancien groupe d’hôtels de luxe en Europe, présent dans 36 pays à travers le monde – témoigne de l’attrait toujours plus grandissant pour la marque Majestas.

Un appel à candidatures

Dans un post diffusé sur les réseaux sociaux, l’entrepreneur s’adresse, face caméra et en italien, aux jeunes talents motivés pour faire partie de l’aventure Billionaire. L’adresse pour envoyer sa candidature est la suivante : candidates@majestas.com

Voici une vidéo sur les auditions postée il y a quelques jours sur Linkedin :