Le serate Billionaire di Flavio Briatore arrivano a Saint Moritz

L'avventura del Billionaire è iniziata a Porto Cervo, in Sardegna, nel 1998, nel famoso locale frequentato dal jet set internazionale - © Stéphane Valeri via Facebook

Dopo il successo delle serate in Sardegna, a Dubai e a Monaco, il Billionaire continua a crescere.

Tramite Majestas, il suo gruppo specializzato nei settori della ristorazione, dell’hospitality e dell’intrattenimento di lusso, il residente monegasco ha firmato un accordo con il Grand Hôtel des Bains Kempinski 5* a Saint-Moritz, che ospiterà gli straordinari dinner show.

L’apertura del Billionaire in Svizzera è prevista per dicembre 2024 e i lavori sono già cominciati. Come si legge in un comunicato “la nuova apertura rientra nel piano di crescita e sviluppo internazionale di Majestas, che investe in location amate dal jet set internazionale per offrire ai clienti un’esperienza unica di luxury-dining legato all’eccellenza culinaria abbinata a spettacoli e performance di altissima qualità ”.

Il format è già presente a Dubai tutto l’anno, e a Porto Cervo e a Monaco in estate (nel leggendario Sporting). Per Flavio Briatore e il suo team, portare gli spettacoli al Grand Hôtel des Bains Kempinski, parte della catena Kempiski, il più antico gruppo di hotel di lusso in Europa presente in 36 Paesi nel mondo, è la testimonianza che il marchio del gruppo Majestas continua a emanare un certo fascino.

Sono aperte le candidature

In un post pubblicato sui social, l’imprenditore si rivolge ai giovani talenti che hanno voglia di entrare a far parte dell’avventura Billionaire. L’indirizzo per le candidature è: candidates@majestas.com

Ecco un video sulle audizioni postato qualche giorno fa su LinkedIn: