Les Blues Brothers de retour en concert à Monaco

Le concert a lieu vendredi 3 mai au Grimaldi Forum.

Les incontournables Jake et Elwood, plus connus sous le nom de Blues Brothers, renverseront la Salle des Princes du Grimaldi Forum lors d’un spectacle unique le 3 mai 2024 ! Vêtus de leurs emblématiques chapeaux, cravates et lunettes noires, ils promettent une soirée mémorable, riche en humour et en rythme.

Le succès planétaire

Cette production AMPM, portée par Brad Henshaw dans le rôle de Jake, a déjà fait ses preuves à travers le monde. Approuvée par Dan Aykroyd et Judith Belushi, elle compte déjà cinq tournées couronnées de succès dans le célèbre « West End » de Londres, une résidence de sept semaines à Chicago et 14 semaines de tournée à travers les États-Unis. Depuis 1995, elle enflamme les scènes aux quatre coins du globe.

Si vous ne connaissez pas, les Blues Brothers ont émergé dans les années 70 d’une comédie portée par John Belushi et Dan Aykroyd. Suite au succès retentissant de leur premier album « Briefcase Full Of Blues » et d’une tournée éclatante à travers les États-Unis, le duo a conquis le public. Leur comédie culte a accueilli sur scène de nombreuses légendes de la soul et du blues, offrant des interprétations magistrales de titres emblématiques de Ray Charles et Aretha Franklin. Des classiques tels que « Everybody Needs Somebody to Love », « Soul Man » et « Think » continuent de résonner dans les playlists actuelles.

Célébrant le duo mythique, le spectacle « The Blues Brothers … Approved » offre un voyage musical à travers le soul, le blues et le rhythm’n’blues. La performance live est portée par des musiciens, chanteurs et choristes d’exception, rendant un vibrant hommage à la légende des Blues Brothers.

Informations pratiques :