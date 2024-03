Adriana Karembeu maîtresse de cérémonie pour la finale mondiale de Top Model International

Elle avait lieu samedi 9 mars dernier au Sporting de Monte-Carlo, après près de deux décennies de succès au LIDO de Paris.

Publicité

175 finalistes de 23 nationalités différentes ont été présentées samedi lors de ce spectacle d’envergure sous les yeux d’invités de marque comme le rappeur JoeyStarr. Cette année, la marraine du Top Model International (TMI) n’était autre que l’actrice, animatrice et top modèle Adriana Karembeu, et le parrain Satya Olette. Découvert par Jean-Paul Gaultier et Kenzo, cet acteur et top model international est connu pour son style unique et son engament caritatif.

Dans une sublime robe à sequins roses et dorés, Adriana Karembeu avait déjà fait sensation la veille de la finale, le vendredi 8 mars à l’occasion du dîner de gala. Au micro, elle a présenté le concours qui avait lieu le lendemain et dont elle assurerait la présentation aux côtés de l’acteur anglais Ricky Whittle, notamment connu pour ses rôles dans les séries « The 100 » ou « American Gods ». Autre visage connu, celui de Baptiste Giabiconi. Le modèle masculin, découvert et propulsé à la star internationale par Karl Lagerfeld, a présidé le jury de la finale mondiale du TMI 2024.

Un tremplin pour les jeunes

Suzy Pemmers, âgée de 22 ans, a remporté l’une des quatre catégories de la 20e édition. Comme la Belge l’a indiqué dans les colonnes de Monaco-Matin, ce concours représente un véritable « tremplin » pour sa carrière et une occasion parfaite pour eux d’obtenir des contacts avec des agences et des magazines.

Cécilia Marcacci reçoit le prix de Femme Leader de l’année 2024

Comme elle, les vainqueurs des trois autres catégories ont eu droit à un shooting dans le prestigieux Casino de Monte-Carlo avec des photographes de renommée internationale. Le prochain shooting pour la jeune femme aura lieu à Zanzibar en Tanzanie. « Grâce à Top Model International ma vie a changé », a-t-elle conclu auprès de nos confrères.