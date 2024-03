Cécilia Marcacci reçoit le prix de Femme Leader de l’année 2024

La cérémonie s’est déroulée en présence de Christophe Robino, Ministre de la Santé et du Ministre d’État, Pierre Dartout.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, c’est aux côtés de Chantal Ravera, Présidente de l’association Femmes Leaders Mondiales Monaco (FLMM), que Pierre Dartout a remis l’œuvre créée par l’artiste Belinda Bussotti Beli au Dr Cécilia Marcacci devant un parterre d’invités réunis à l’Hôtel Hermitage.

©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Après plusieurs formations, en chirurgie cardiaque notamment, Cécilia Marcacci exerce aujourd’hui à la Clinique Monte-Carlo. Après avoir pratiqué à Helsinki, Barcelone et New York, elle a passé près de 10 ans au Centre Cardio Thoracique de Monaco. Depuis un an, elle s’est maintenant reconvertie dans le domaine de la chirurgie capillaire.

« Je suis vraiment ému, je ne m’attendais pas, après 10 ans à Monaco, à être nommée Femmes Leader Mondiale de l’année », a-t-elle réagi, vendredi soir au micro de Monaco Info.

