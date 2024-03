Un cactus géant en lévitation à Monaco

Un opuntia gigantesque du Jardin Exotique a été déplacé à l’aide d’une grue.

Un cactus de près d’une tonne s’est élevé dans le ciel de Monaco. Alors que le Jardin Exotique de Monaco est fermé au public, d’importants travaux sont organisés. Comme l’illustre un reportage de TF1, l’équipe du chef jardinier, Pierre-Louis Grange, a déplacé un cactus opuntia enraciné dans la falaise depuis environ un siècle. Un chantier qui a nécessité des moyens conséquents et même une grue.

Équipé d’une armature en bois, le cactus est solidement attaché. À son pied, des blocs de roches sont brisés pour permettre aux racines de se libérer. C’est une opération des plus délicates. Au micro de TF1, le chef jardinier décrit, « on voit ses raquettes qui sont extrêmement fragiles. On a essayé de les attacher au maximum, mais il y a toujours un risque qu’elles cassent. Ça se casse comme du verre ».

L’équipe installe une solide armature pour ne pas endommager le cactus – © capture d’écran TF1

La situation est inédite, l’équipe reste bouche bée face au décollage du cactus. « Ce n’est vraiment pas banal. Je pense qu’on ne le verra qu’une fois dans notre vie. C’est pour ça qu’on est super contents de travailler ici », exprime l’un des ouvriers. Une centaine de mètres après, face aux pentes abruptes de la Principauté, le gigantesque cactus atterri avant d’être remis en bac. Il faudra attendre la réouverture tant attendue du Jardin exotique pour découvrir cette plante des plus extraordinaires.