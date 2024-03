Un cocktail pour financer la protection des océans

Le gin Prince Explorer incarne l'engagement profond de la Principauté pour la protection des océans, un principe fondamental soutenu par Le Prince Albert II de Monaco. Chaque bouteille vendue contribue à financer des projets de conservation marine à Monaco et à travers le monde - ©Prince Explorer Gin

Prince Explorer Gin annonce le renouvellement et l’expansion de son initiative de sensibilisation à la protection des océans, à l’occasion de la Monaco Ocean Week 2024.

Le Bar Américain, le Café de Paris, le Coya, le Maya Bay, le Buddha Bar, le Cova Larvotto, le Yacht Club de Monaco, le Méridien Beach Plaza, ou encore le Métropole… Ces établissements les plus prestigieux de Monaco sont invités à créer un cocktail original nommé « Protect the Ocean », mettant à l’honneur le Prince Explorer Gin.

1 euro par cocktail pour la protection de l’océan

Ces créations uniques seront disponibles pendant la Monaco Ocean Week 2024, du 18 au 22 mars, et potentiellement au-delà. Pour chaque cocktail vendu, Prince Explorer s’engage à reverser 1 euro à l’IPOS (International Panel for Ocean Sustainability), une organisation dédiée à la coordination d’initiatives pour l’océan, soutenue par la Commission Européenne et l’ONU.

La clôture de cette semaine sera marquée par un concours le 24 mars 2024, au Yacht Club de Monaco. Les établissements participants présenteront leur cocktail signature à un jury d’experts, parmi lesquels figure Emanuele Balestra, Responsable des Bars de l’Hôtel Barrière Le Majestic à Cannes, reconnu pour sa créativité exceptionnelle dans l’univers de la mixologie.