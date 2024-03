Accréditation de la nouvelle ambassadrice de Monaco en France

Valérie Bruell-Melchior a remis ses lettres de créances à Emmanuel Macron.

La nouvelle ambassadrice de Monaco succède à Christophe Steiner, désormais chef de cabinet du Prince Albert II. Annoncée en octobre dernier, la nouvelle diplomate du boulevard Suchet dans le XIVème arrondissement de Paris a remis ses lettres de créance au Président de la République française, jeudi 29 février.

À l’occasion de la cérémonie au palais de l’Élysée, le dirigeant français et l’Ambassadrice se sont entretenus sur les rapports entre les deux états. Ils n’ont pas manqué de rappeler les liens d’amitié et l’union entre la France et Monaco évoquant notamment leur collaboration face aux défis sécuritaires, climatiques et environnementaux.